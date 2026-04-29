Отец раскрыл деталь, которая позволила убийце похитить его дочь на Кубани

Девочка из поселка Стрелка на Кубани, которую нашли убитой в другом селе, оказалась там случайно, заявил «КП» ее отец.

Школьницу, которой было 11 лет, искали почти пять дней. По предварительной версии, ее задушил и убил 31-летний мужчина. Девочка села к нему в машину, в дороге между ними произошел конфликт. Злоумышленник после убийства выбросил ее тело возле водоема в хуторе Белый.

Отец школьницы рассказал, что 24 апреля она ушла проводить подругу до дома.

«Пока они шли, они начали баловаться, дразнить какую-то бабушку. Та стала ругаться, и девочки разбежались. Подруга к себе домой. А моя дочь — в обход, через дорогу, так она и пропала», — отметил мужчина.

Он добавил, что дочь не была знакома с нападавшим.

Злоумышленника задержали, в ближайшее время его отправят в СИЗО. Его жена после случившегося не выходит на связь. Выяснилось, что раньше мужчина работал с детьми, такого поступка от него никто не ожидал.

Подруга его супруги уточнила, что девочку нашли голой. Было ли изнасилование, никто не знает. Сам же молодой человек заявил, что стянул одежду, когда бросил тело в кусты.