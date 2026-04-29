В Окском заповеднике показали двухнедельных кабанят и рассказали, как они выживают в холод

В Окском заповеднике стартовал долгожданный сезон рождения детёнышей. 23 апреля одна из камер, установленных в лесу, зафиксировала трогательную сцену — на снимке появились полосатые кабанята-сеголетки. Об этом сообщает старший научный сотрудник заповедника Надежда Панкова.

Поросята, которым не больше двух недель, уже проявляют характерную для вида активность: они встают на ножки почти сразу после рождения. Однако первое время малыши проводят в тёплом гнезде, которое с особой заботой обустраивает для них мать. Это необходимо, поскольку у маленьких кабанят несовершенная система терморегуляции, и они легко могут переохладиться и заболеть.

Строительство гнёзд — важная поведенческая адаптация, позволившая кабанам успешно размножаться даже в регионах с холодным климатом. Теперь за жизнью малышей будут следить специалисты заповедника, а фотоловушки — фиксировать их первые шаги в дикой природе.