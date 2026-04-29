Прокуратура помогла вернуть зарплату несовершеннолетней сотруднице «Вайлдбериз»

Прокуратура Старожиловского района провела проверку по обращению законного представителя несовершеннолетней. Заявитель сообщил, что его дочь, работавшая в пункте выдачи заказов «Вайлдбериз», не получила заработную плату после увольнения.

В результате оперативного вмешательства прокуратуры работодатель полностью погасил задолженность и выплатил положенные деньги за отработанное время.

Однако в ходе проверки вскрылись и другие нарушения трудового законодательства. Выяснилось, что с несовершеннолетней сотрудницей изначально не был заключён трудовой договор. Кроме того, девушка приступила к работе без обязательного инструктажа по охране труда и предварительного медицинского осмотра.

В связи с выявленными фактами в отношении работодателя возбуждены три дела об административных правонарушениях по ч. 4 и 6 ст. 5.27, ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и требований охраны труда). Все материалы направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Рязанской области.