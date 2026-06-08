Татьяна Панфёрова
Общество

Ушла из жизни краевед из Сасова Татьяна Панфёрова

Алексей Самохин
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Администрация Сасовского округа Рязанской области сообщила в социальных сетях о смерти Татьяны Николаевны Панфёровой. Уход этого человека стал невосполнимой потерей для всего города.

Более сорока лет она работала в сфере культуры Сасово. Писала краеведческие материалы, инициировала издание юбилейных книг о родном городе, организовывала фестивали и конкурсы. Отдельная страница её биографии — Международные чтения, посвящённые философу Николаю Фёдорову: именно она стояла у их истоков.

Поисковая работа и живая память

В 2018 году Татьяна Николаевна возглавила Центр добровольческой помощи и объединила вокруг себя неравнодушных жителей. Под её руководством велась поисковая работа для «Книги Памяти», формировалась электронная база участников Великой Отечественной войны. Она продвигала грантовые проекты, посвящённые выдающимся землякам: конструктору Николаю Макарову и герою Василию Шемарову. За каждым именем в этих списках стояла её личная работа.

В самые трудные дни

В годы пандемии она организовала адресную помощь пожилым жителям и поддержку медиков. Не ждала указаний. Просто делала то, что считала необходимым.

Коллеги и знакомые вспоминают её как спокойного, радушного и глубоко ответственного человека.

Проститься с Татьяной Николаевной Панфёровой можно 8 июня в 11:30 в храме Архангела Михаила по адресу: г. Сасово, мкр. Южный, д. 1.

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