Фото: минтранс Рязанской области
Транспорт и дороги

В Рязанской области обновят 13 км дорог Большого Рязанского кольца

Анастасия Мериакри
В Сараевском округе стартовал капитальный ремонт автомобильной дороги Сапожок — Сараи — Борец — Шацк с подъездом к станции Верда. Об этом сообщили в минтрансе Рязанской области.

Протяжённость ремонтируемого участка составляет 13 км. Эта дорога соединяет Сараевский округ с Шацким и является частью Большого Рязанского кольца.

В рамках работ подрядчик укрепит основание дороги, полностью обновит асфальтобетонное покрытие, заменит водопропускные трубы, нанесёт новую дорожную разметку и установит современные дорожные знаки. Участок, на котором ведутся работы, обеспечивает подъезд к селу Таптыково и проходит вблизи деревень Малиновка и Беляевка.

Ремонт ведётся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и партийного проекта «Единая Россия» — «Безопасные дороги».

Завершить все работы планируется в октябре 2026 года.

Фото: минтранс Рязанской области

Перед смертью телеведущий Алексей Пиманов оставил пророчество о будущем России

Что предсказал Пиманов перед смертью? Он говорил о силе России, о своей науке и авиации, о простых парнях, которые станут новой элитой.
Новости России

Суд изъял у бывшего депутата Госдумы Исаева 18 млрд рублей в пользу государства

Ленинский районный суд рассмотрел иск к бывшему депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву, его родственникам и связанным с ними лицам. Требования удовлетворили.
Погода

Метеоролог допустил переход из зимы в лето совсем скоро

Снег, ветер и холод скоро закончатся. Названы дни, когда Центральная Россия вернётся к климатической норме.
Интересное

Жириновский называл «место и время» ядерных ударов

22 года назад политик назвал две точки, где грянут ядерные взрывы. Сегодня одна из них на грани войны, в другой — вовсю разворачиваются боевые действия.
Новости Касимова

Минтранс Рязанской области рассказал о ремонте дорог в Касимовском округе 

Минтранс Рязанской области в комментариях канала губернатора Павла Малкова ответил на жалобу жителя по поводу состояния некоторых участков дорог в Касимовском округе. 

Прокуратура помогла вернуть зарплату несовершеннолетней сотруднице «Вайлдбериз»

Заявитель сообщил, что его дочь, работавшая в пункте выдачи заказов «Вайлдбериз», не получила заработную плату после увольнения.
Происшествия

В Рязанской области пенсионер хранил ружьё от умершего соседа-оружейника в обеденном столе

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Шиловский» получили информацию о том, что в доме 58-летнего жителя села Шарапово Чучковского района находится самодельное ружье.
Власть и политика

Депутат Госдумы РФ от Рязанской области Андрей Макаров: Первым и самым главным остается выполнение всех социальных обязательств перед гражданами

В регионе ведётся строительство ряда важных социальных объектов, которые давно ждут жители. Депутат подчеркнул, что обеспечен жёсткий парламентский контроль за ходом работ.
Погода

В Рязанской области 30 апреля потеплеет до +9°С

В Рязанской области в четверг, 30 апреля, температура воздуха поднимется до +9°С. Прогноз погоды дают синоптики регионального ЦГМС.
Происшествия

Три человека погибли в ДТП на трассе М-5 в Сасовском округе

28 апреля, около 20:30, на 407-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в Сасовском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП.
Новости России

В результате атаки дронов ВСУ на Белгородскую область погиб один человек, четверо ранены

В Белгородской области в результате удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных вооружёнными силами Украины, погиб один мирный житель, ещё четверо получили ранения различной степени тяжести.
Экономика и бизнес

В Рязанской области выросли цены на яйца и шины, снизились на молочные продукты

В преддверии весенних праздников заметно вырос спрос на яйца, что позволило птицефабрикам и поставщикам поднять цены, заложив в них издержки на корма, ветеринарные препараты и логистику.

