В Рязанской области обновят 13 км дорог Большого Рязанского кольца

В Сараевском округе стартовал капитальный ремонт автомобильной дороги Сапожок — Сараи — Борец — Шацк с подъездом к станции Верда. Об этом сообщили в минтрансе Рязанской области.

Протяжённость ремонтируемого участка составляет 13 км. Эта дорога соединяет Сараевский округ с Шацким и является частью Большого Рязанского кольца.

В рамках работ подрядчик укрепит основание дороги, полностью обновит асфальтобетонное покрытие, заменит водопропускные трубы, нанесёт новую дорожную разметку и установит современные дорожные знаки. Участок, на котором ведутся работы, обеспечивает подъезд к селу Таптыково и проходит вблизи деревень Малиновка и Беляевка.

Ремонт ведётся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и партийного проекта «Единая Россия» — «Безопасные дороги».

Завершить все работы планируется в октябре 2026 года.