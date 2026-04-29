В Рязанской области пенсионер хранил ружьё от умершего соседа-оружейника в обеденном столе

В селе Шарапово Чучковского района полицейские изъяли самодельное ружье и патроны. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Шиловский» получили информацию о том, что в доме 58-летнего жителя села Шарапово Чучковского района находится самодельное ружье.

В ходе осмотра дома полицейские обнаружили в обеденном столе предмет, похожий на гладкоствольное ружье без приклада. В прикроватной тумбочке были найдены патроны в банках из-под лекарств.

Экспертиза подтвердила, что в доме хранилось самодельное гладкоствольное оружие калибра 5,6 мм, готовое к стрельбе, а также 29 патронов к нему. Предметы изъяли, а злоумышленника задержали.

По предварительным данным, мужчина был знаком с соседом, который изготовил это ружье. После смерти соседа несколько лет назад мужчина забрал оружие и боеприпасы и спрятал их в своем доме.

Дознаватель полиции возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ, которая предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.