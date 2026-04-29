Общество

Рязанцев предупредили о неотвратимости наказания за оправдание терроризма

Валерия Мединская
Недавно в эфире рязанского телеканала рассказали историю Владислава, который отбывает наказание в колонии за совершение публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичному оправданию терроризма или его пропаганды. Поводом для возбуждения дела стал пост в соцсети, который осужденный разместил в 2023 году.

К моменту задержания молодой человек, как он сам признается, уже давно не разделял неонацистских взглядов. Но закон оценивает сам факт высказывания в публичном пространстве, а не текущее мировоззрение. Раскаяние и переоценка ценностей могут смягчить приговор, но не отменяют состава преступления.

Историю Владислава прокомментировал руководитель координационного центра по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма РГУ имени Есенина Александр Лощинин.

По его словам, украинские военизированные формирования, демонстрирующие приверженность неонацистской идеологии, ведут системную работу по привлечению на свою сторону молодых людей из России через соцсети.

Эксперт подчеркнул, что тот факт, что Владислав к моменту задержания уже отошел от деструктивных взглядов, не отменяет главного принципа правового государства — неотвратимости наказания.

«Преступление уже было совершено, пропаганда терроризма уже была распространена. И именно принцип неотвратимости служит тем самым красным флагом, который останавливает тысячи других потенциальных нарушителей», — заявил Александр Лощинин.

Эксперт пояснил, что современные вербовщики экстремистских и террористических организаций являются виртуозами манипуляции. Если у молодого человека нет прививки от этой пропаганды — нет знания реальной истории, нет понимания, что такое нацизм и чем он обернулся для нашей страны и мира, то он становится легкой мишенью. Изучение истории, особенно событий Второй мировой и Великой Отечественной войны, становится щитом, который может противостоять попыткам переписать прошлое и реабилитировать нацизм.

«Умение противостоять вербовщикам начинается с простого вопроса к самому себе: „А откуда у меня эта информация? Кто ее автор? Какие цели он преследует?“. Если молодой человек не задает этих вопросов — он уже проиграл. Вербовщик не обязательно толкает на поджог военкомата. Он может начать с просьбы просто „сделать репост“ или „оставить комментарий поддержки“. А дальше — как снежный ком», — заключил эксперт.

