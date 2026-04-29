Депутат Госдумы РФ от Рязанской области Андрей Макаров: Первым и самым главным остается выполнение всех социальных обязательств перед гражданами

В ходе отчёта в прямом эфире депутат Государственной Думы РФ от Рязанской области, председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил значительные успехи региона в развитии ключевых отраслей экономики и социальной сферы. По его словам, эти достижения стали возможны благодаря системной федеральной поддержке в рамках национальных проектов и Народной программы.

Особое внимание уделяется реализации национальных проектов «Инфраструктура для жизни» и «Продолжительная и активная жизнь». В регионе ведётся строительство ряда важных социальных объектов, которые давно ждут жители. Депутат подчеркнул, что обеспечен жёсткий парламентский контроль за ходом работ. В качестве примера был приведён филиал поликлиники городской больницы № 11 в Рязани. Андрей Макаров обратил внимание на необходимость информирования граждан о сроках завершения строительства. Контракт с предыдущим недобросовестным подрядчиком расторгнут, новый исполнитель обязуется сдать объект в июле 2027 года.

Депутат Госдумы РФ Андрей Макаров подчеркнул:

«Благодаря национальным проектам заложена серьезная база под решение задач, которые поставил наш Президент. Главное – что конкретно от этого в результате получают люди. Федеральная поддержка Рязанской области идет очень серьезная, рост межбюджетных трансфертов – 61,3% за последние несколько лет. И это высокая оценка качества работы самого региона, качества управления, которое заметно изменилось. Полученные средства очень важно эффективно использовать. В Рязанской области это делают, в том числе, готовят заранее проектно-сметную документацию под реализацию важных для людей проектов. Но первым и самым главным остается выполнение всех социальных обязательств перед гражданами».

В рамках отчёта депутат также ответил на вопросы, касающиеся догазификации, благоустройства, модернизации ЖКХ, ремонта дорог и других актуальных для жителей тем.

Губернатор Павел Малков отметил, комментируя после отчета работу региона по реализации нацпроектов:

«Получаем беспрецедентную федеральную поддержку на строительство стратегических объектов, которое ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Например, один из важных итогов прошлого года – это начало строительства ключевых для региона дорожных объектов: моста через Оку и Южного обхода Рязани. Общая стоимость нового моста почти 33 млрд рублей. Сейчас его строительная готовность составляет 21,4%. Работы идут круглосуточно по обе стороны Оки».

Кроме того, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается благоустройство населённых пунктов. В текущем году благодаря федеральной поддержке будет обновлено 25 общественных пространств по всей области.