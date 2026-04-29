Депутат Госдумы РФ от Рязанской области Андрей Макаров: Первым и самым главным остается выполнение всех социальных обязательств перед гражданами

В ходе отчёта в прямом эфире депутат Государственной Думы РФ от Рязанской области, председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил значительные успехи региона в развитии ключевых отраслей экономики и социальной сферы. По его словам, эти достижения стали возможны благодаря системной федеральной поддержке в рамках национальных проектов и Народной программы.
Особое внимание уделяется реализации национальных проектов «Инфраструктура для жизни» и «Продолжительная и активная жизнь». В регионе ведётся строительство ряда важных социальных объектов, которые давно ждут жители. Депутат подчеркнул, что обеспечен жёсткий парламентский контроль за ходом работ. В качестве примера был приведён филиал поликлиники городской больницы № 11 в Рязани. Андрей Макаров обратил внимание на необходимость информирования граждан о сроках завершения строительства. Контракт с предыдущим недобросовестным подрядчиком расторгнут, новый исполнитель обязуется сдать объект в июле 2027 года.
Депутат Госдумы РФ Андрей Макаров подчеркнул:
В рамках отчёта депутат также ответил на вопросы, касающиеся догазификации, благоустройства, модернизации ЖКХ, ремонта дорог и других актуальных для жителей тем.
Губернатор Павел Малков отметил, комментируя после отчета работу региона по реализации нацпроектов:
Кроме того, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается благоустройство населённых пунктов. В текущем году благодаря федеральной поддержке будет обновлено 25 общественных пространств по всей области.