Фото с сайта правительства Рязанской области
Рязанская область показывает экономический рост, превышающий средний по России

Анастасия Мериакри
Депутат от Рязанской области, председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по бюджету и налогам Андрей Макаров сказал об этом в ходе отчета, с которым он выступил в прямом эфире 29 апреля. Речь, в том числе, шла о достижениях в реальном секторе и реализации задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В работе участвовали Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов, первый заместитель Председателя Правительства региона Денис Боков, заместители Председателя Правительства Павел Супрун и Александр Пшенников, первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев, заслуженный юрист Российской Федерации, куратор социального проекта «СберПраво» Лиана Пепеляева, руководители областных министерств и ведомств, депутаты разных уровней, главы муниципальных образований, представители общественных объединений и региональных СМИ.

Депутат Госдумы РФ Андрей Макаров рассказал о своей работе в парламенте страны, федеральной поддержке региона, включая строительство и ремонт медучреждений, школ, спорткомплексов, автодорог, ответил на вопросы рязанцев. Андрей Макаров поблагодарил жителей области за доверие и возможность представлять их интересы в Госдуме РФ. Он подчеркнул, что удалось сделать много важного для людей в Рязанской области, предстоит реализовать еще больше. Пожелания и наказы жителей региона включены в Народную программу, по которой продолжается активная работа.

Андрей Макаров особо отметил результаты экономического роста в Рязанской области за 2021-2024 годы, многие из показателей выше, чем в среднем по стране. Так, рост ВРП в регионе составил 16,6% (по России — 15,3%), индекса производительности труда в экономике — 18,8% (по России — 8%), индекса производства продукции сельского хозяйства — 21,3% (по России — 12,3%), промышленного производства — 50,2% (по РФ — 18,9%), а также инвестиций в основной капитал — 56,5% (по РФ — 34,7%).

«Рязанская область за эти годы сделала колоссальный прорыв, заложена очень добротная, хорошая экономическая основа, серьезный задел на будущее. Это дает возможность ставить и реализовывать задачи следующего уровня, делать следующие шаги, важные для развития региона и роста качества жизни», – сказал он.

Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров прокомментировал также инициативу партии «Единая Россия» по  переносу сроков погашения бюджетных кредитов с 2026 года на более поздний период, которую поддержал Президент России В.В. Путин. По его словам, благодаря этому инструменту Рязанская область сможет сохранить в своем бюджете 1,5 млрд рублей и дополнительно направить их на решение приоритетных вопросов развития региона.

Губернатор Рязанской области, председатель комиссии Госсовета России по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков отметил, что хорошие темпы, которые демонстрирует региональная экономика важно поддерживать и в дальнейшем.

«Сохранили устойчивость по всем основным направлениям. Практически все ключевые показатели экономики выше средних по России. Но мы понимаем, что экономический рост – это не цифра ради цифр, не самоцель. Экономический рост важен в первую очередь для благополучия людей и повышения качества жизни в регионе. На это все и работаем, в том числе используя механизмы национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», – сказал Павел Малков.

