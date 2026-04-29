Возмездие за Туапсе: армия России нанесла удар по военной логистике ВСУ в Одесской области

В ответ на недавнюю атаку беспилотников ВСУ на портовую нефтеперегонную зону в Туапсе российские военные провели операцию возмездия, нанеся серию прицельных ударов по военной логистике противника в Одесской области. В ночь на 29 апреля и утром того же дня были атакованы объекты в Одессе, Измаиле, Килии и других населённых пунктах.

Главной целью удара стала портовая зона Измаила, где были уничтожены баржи и корабли с военными грузами. Также атакам подверглись порт Килия на Дунае и ряд сопутствующих объектов, задействованных в снабжении украинской армии. По данным Минобороны, поражены склады, пункты перевалки техники и места подготовки дронов-камикадзе.

О причинах столь масштабного огневого воздействия на регион aif.ru рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, Одесса и область окончательно превратились в крупный перевалочный хаб военной техники и базу для запуска ударных дронов по российскому югу.

«Там же находится большое количество линий по сбору беспилотных катеров и дронов, которые запускаются именно из Одессы, даже с территории портовой зоны по нашим территориям. Последний пример — это атака дронов ВСУ на портовую нефтеперегонную зону Туапсе», — пояснил Липовой, указывая на мотивы массированного возмездия.

Особый акцент в ходе ударов был сделан на уничтожение учебных центров подготовки ВСУ, где, по данным разведки, в большом количестве присутствуют западные инструкторы. Как отметил генерал Липовой, эти объекты являются абсолютно законными целями, поскольку именно там противник планирует свои будущие контратаки и готовит специалистов для работы с западной техникой.

«Одесская область наполнилась крупными учебными центрами по подготовке ВСУ… Наша разведка отслеживает все передвижения в районе Одессы, Николаева, Очакова, и как только выявляются крупные цели, по ним сразу же наносится удар», — подытожил он.

Операция стала прямым ответом на попытки ВСУ нанести ущерб критической инфраструктуре России. Уничтожение логистических цепочек и учебных центров, по мнению экспертов, позволит снизить интенсивность атак на российские регионы и нарушить планы весенне-летней кампании противника. Генерал Липовой подчеркнул, что удары будут продолжаться до тех пор, пока угроза с юга не будет полностью нейтрализована .