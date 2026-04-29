Школьник в Зеленограде погиб на щетке трактора, желая впечатлить девочек

Мальчик из Зеленограда, который запрыгнул на щетку трактора и погиб, хотел добиться расположения девочек, рассказали РЕН ТВ его друзья.
По их словам, парень гулял с подругами, одна из которых ему нравилась. Они якобы подначивали его зацепиться за трактор, тот согласился и прыгнул на спецтехнику во время движения.
«В результате происшествия ребенка замотало в щетке трактора. Увидев, что произошло, девочки испугались и убежали», — говорится в публикации.
Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Мальчику было всего 12 лет. Предварительно, трагедия произошла в среду в районе корпуса 2 015. Возбуждено уголовное дело.