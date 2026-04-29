Жители нескольких улиц Рязани остались без света

В среду, 29 апреля, в 17:00 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии у жителей нескольких улиц Рязани. Без света остались дома по следующим адресам:

Полевая (Шереметьево-Песочня).

Шереметьевский проезд.

Касимовское шоссе.

Новосёлов.

Зубковой.

Старое Село (Шереметьево-Песочня).

В настоящее время на место происшествия выехала аварийная бригада. Специалисты уже приступили к локализации повреждённого участка сети. Ведутся работы по скорейшему восстановлению электроснабжения.

Продолжение после рекламы

По всем вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться по телефону аварийной службы: 55-01-12.