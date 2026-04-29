Эксперт Поздняков рассказал, как увеличить пенсию более чем в 2 раза

В России существует законный механизм, позволяющий значительно увеличить размер страховой пенсии. Для этого достаточно отложить её оформление на несколько лет. Эксперт Игорь Поздняков в беседе с RT разъяснил, как работает эта система.

В федеральном законе «О страховых пенсиях» закреплена система повышающих коэффициентов. Эти множители применяются к двум основным частям пенсии: фиксированной выплате и индивидуальному пенсионному коэффициенту (ИПК, или пенсионным баллам).

Продолжение после рекламы

Чем дольше человек не обращается за назначением пенсии после возникновения права на неё, тем выше становятся эти коэффициенты.

По словам эксперта, при максимальной отсрочке в 10 лет коэффициенты достигают следующих значений: 2,11 — к фиксированной выплате, 2,32 — к индивидуальному пенсионному коэффициенту.

«Согласно шкале, установленной в приложении к данному закону, при максимальной, десятилетней отсрочке коэффициенты превышают 2 (2,11 и 2,32 соответственно), что в совокупности позволяет увеличить размер страховой пенсии более чем в два раза по сравнению с её назначением сразу при наступлении права», — пояснил Игорь Поздняков.

Эксперт уточнил, что фактический размер выплаты в рублях индивидуален для каждого гражданина. Он рассчитывается по специальной формуле и зависит от: накопленного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), текущей стоимости пенсионного балла, размера фиксированной выплаты.