Милонова обматерили на премии "Шансон года". Кадр из видео
Новости России

Милонов раскрыл, кто устроил провокацию с оскорблениями на премии «Шансон года»

Алексей Самохин
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал инцидент с нецензурными оскорблениями, прозвучавшими в его адрес во время церемонии вручения премии «Шансон года». По словам парламентария, произошедшее не заслуживает внимания.

«Из ста прекрасных людей в зале оказался один пьяный урод. Но такое бывает, в том числе с артистами. Из темноты начали что-то орать. Я, честно, вообще не обратил внимания, пока некоторые «политологи» не стали делать выводы и постить комментарии», — заявил Милонов в беседе с изданием «Абзац».

Депутат назвал случившееся обычной бытовой историей, которая нередко происходит на концертах, где посетители злоупотребляют алкоголем.

Продолжение после рекламы

Парламентарий также отреагировал на заявление блогера Виктории Боне, которая утверждала, что на концерте «были её люди».

«Если это её люди, почему только один и один такой оказался? Если её люди — это пьяное быдло, которое великому нашему артисту Шуфутинскому орёт матерные слова в лицо, то какая и она?» — отметил Милонов.

Популярные материалы

Происшествия

Военный лётчик рассказал, откуда летели дроны на Екатеринбург и Челябинск

В ночь на 25 апреля впервые были зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов на Свердловскую и Челябинскую области. В Екатеринбурге дрон врезался в многоквартирный жилой дом, в результате чего несколько квартир получили повреждения.
Новости России

Коц рассказал, откуда на самом деле могли лететь дроны на Екатеринбург

Военный корреспондент Александр Коц призвал не исключать версию о...
Погода

Тепло отменяется: в Рязанской области до конца апреля — снег, дожди и ветер

Прогноз погоды на ближайшие дни и до конца апреля для Рязанской области не радует: тёплые дни откладываются, а на смену им приходит холодная, пасмурная и ветреная погода.
Новости кино и ТВ

ТНТ покажет финал шоу «Титаны. Битва сезонов» уже в воскресенье

За 13 недель соревнований участники прошли через серию испытаний, в которых приняли участие более 100 спортсменов. В финал вышли Леонид Гатовский, Давид Чакветадзе, Роман Власов, Пётр Карпов, Кирилл Колесников, Виктор Михайлов, Геннадий Мальковский, Николай Бобылев, Кирилл Бельский, Евгений Генин, Никита Крюков и Олег Виллард.
Новости Касимова

Касимовская ЦРБ оштрафована на 145 000 рублей после несчастного случая

В ходе расследования несчастного случая на производстве, произошедшего с сотрудником ГБУ РО «Касимовская ЦРБ», трудовая инспекция выявила серьёзные нарушения трудового законодательства.

Кредит-ловушка: почему Зеленский получит не 90, а 60 миллиардов и зачем ЕС нужна война

Евросоюз одобрил выпуск облигаций на 90 миллиардов евро для Киева, фактически выбрав путь милитаризации экономики вместо восстановления отношений с Россией. Эксперт объяснил, почему этот кредит — не помощь Украине, а попытка Европы выжить в конкуренции с США.
Политика

Захарова посоветовала Каллас участвовать в чемпионате по поросячьему визгу

Поводом для комментария стало необычное мероприятие, которое впервые провели в эстонском городе Тарту. На городской ярмарке организовали соревнование по имитации звуков свиньи.
Погода

Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Рязанской области сегодня

Жителям  Рязани достаточно выглянуть в окно, чтобы понять, что предупреждение не пустой звук.
Политика

Дандыкин сказал, куда надо ударить «Орешником», иначе ракеты прилетят к нам

По мнению эксперта, ответные действия должны стать жестче после серии недавних инцидентов. Украинские дроны атаковали Туапсе, совершали налеты на Екатеринбург. 
Новости мира

Жительница Дубая рассказала о масштабных изменениях в мегаполисе

Число туристов в Дубае сократилось на 70-90% после обострения ситуации на Ближнем Востоке. О том, как изменилась жизнь в эмирате и как местные относятся к россиянам, рассказала «МК» жительница ОАЭ.
Новости России

Учительница написала заявление на ученика, который выставил её эскортницей

Учительница истории из школы в Архангельской области обратилась в полицию после того, как ученик разместил её фотографии в телеграм-канале, имитирующем услуги интимного характера. Так подросток отомстил педагогу за двойку, сообщает SHOT.
Интересное

Астролог Глоба назвала знаки, которых в конце апреля ждут трудности или успех

Астролог Тамара Глоба предупредила о глобальных переменах в последней декаде апреля 2026 года. По её словам, переход Урана в знак Близнецов 20 апреля запустил семилетний цикл трансформаций, который для одних станет испытанием, а для других — временем финансового взлёта.
Новости кино и ТВ

Дарья Пиманова впервые высказалась о смерти отца: «Сердце не способно вместить столько боли»

Дарья Пиманова, дочь телеведущего Алексея Пиманова, опубликовала в своём микроблоге первое обращение после смерти отца. Телеведущая, режиссёр и продюсер поделилась эмоциональным постом, в котором назвала покойного не только отцом, но и наставником.

