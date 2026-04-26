Милонов раскрыл, кто устроил провокацию с оскорблениями на премии «Шансон года»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал инцидент с нецензурными оскорблениями, прозвучавшими в его адрес во время церемонии вручения премии «Шансон года». По словам парламентария, произошедшее не заслуживает внимания.

«Из ста прекрасных людей в зале оказался один пьяный урод. Но такое бывает, в том числе с артистами. Из темноты начали что-то орать. Я, честно, вообще не обратил внимания, пока некоторые «политологи» не стали делать выводы и постить комментарии», — заявил Милонов в беседе с изданием «Абзац».

Депутат назвал случившееся обычной бытовой историей, которая нередко происходит на концертах, где посетители злоупотребляют алкоголем.

Парламентарий также отреагировал на заявление блогера Виктории Боне, которая утверждала, что на концерте «были её люди».