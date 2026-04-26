Захарова посоветовала Каллас участвовать в чемпионате по поросячьему визгу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава европейской дипломатии Кая Каллас могла бы победить на чемпионате по имитации поросячьего визга в Эстонии. Такое заявление дипломат сделала в беседе с «Комсомольской правдой».

«Это забава не новая, в странах ЕС такое действо проводится регулярно. Думаю, в Эстонии могли поставить запись с заявлениями Каллас, и она бы победила. Потому что они по-настоящему свинские», — прокомментировала Захарова.

Представитель МИД РФ таким образом отреагировала на очередные публичные высказывания главы внешнеполитического ведомства Евросоюза в адрес России.

Поводом для комментария стало необычное мероприятие, которое впервые провели в эстонском городе Тарту. На городской ярмарке организовали соревнование по имитации звуков свиньи. Участники состязались в том, насколько убедительно, громко и зрелищно они способны воспроизвести поросячий визг. Выступления оценивали не музыкальные эксперты, а специалисты по свиноводству.

Победитель конкурса получил символичный приз — половину туши свиньи и набор колбасных изделий.