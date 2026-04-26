Евросоюз одобрил выпуск облигаций на 90 миллиардов евро для Киева, фактически выбрав путь милитаризации экономики вместо восстановления отношений с Россией. Эксперт объяснил, почему этот кредит — не помощь Украине, а попытка Европы выжить в конкуренции с США.

Не 90, а 60 миллиардов — и не сразу

Профессор ВШЭ Марат Баширов в беседе с «КП» уточнил: речь идёт не о прямой передаче денег, а о выпуске облигаций под гарантии бюджетов стран ЕС. На Францию приходится 16 миллиардов евро обязательств, на Германию — чуть больше, на малые страны — по 1-2 миллиарда.

Чтобы гарантии заработали, их нужно заложить в национальные бюджеты и провести через парламенты. Это займёт месяцы. Во Франции оппозиция Макрону сильна, в некоторых странах голосование может провалиться. По расчётам эксперта, реально Киев получит около 60 миллиардов евро — и то с большой задержкой.

Кроме того, Украина должна будет вернуть эти средства — предположительно, «из репараций, которые заплатит Россия», — и платить проценты весь срок действия облигаций. Это ещё больше ухудшит положение страны в будущем, считает Баширов.

Львиная доля средств пойдёт на закупки вооружений у европейских производителей и стран НАТО. Основные выгодополучатели — Германия, Франция, Италия, Швеция, Дания.

«Только оставшаяся треть будет перечислена Украине — у Киева огромный кассовый разрыв по бюджету», — пояснил эксперт.

По его словам, происходит подмена понятий: формально европейские деньги идут на социальные нужды — пенсии, зарплаты бюджетникам, пособия. А доходы украинского бюджета якобы направляются на военные расходы. Фактически же Европа спонсирует продолжение конфликта, но юридически — социальную сферу.

ПОЧЕМУ ЕВРОПЕ НУЖНА ВОЙНА

По мнению Баширова, перед выделением кредита Европа стояла на распутье: возобновить экономические отношения с Россией или перевести экономику на военные рельсы. Второй вариант победил.

«Вся история с переводом экономики Европы на военные рельсы категорически необходима для конкурентной борьбы с экономикой США», — утверждает эксперт.

Он напомнил: США ещё при Байдене заставили Европу отказаться от российской нефти, а затем приняли закон о выделении 400 миллиардов долларов на субсидии предприятиям, переезжающим из ЕС в Штаты. Часть производств уже переехала — в США дешевле энергия и много нефти.

Европейские промышленники решили «пересидеть Трампа», надеясь, что следующий президент-демократ будет сговорчивее. Единственный способ затормозить деградацию экономики — вкачать деньги в тяжёлую промышленность под предлогом конфликта.

«Та продукция, которую они начали производить, не рождает спрос сама по себе. Бюргеры не покупают танки, им нужны комбайны. Соответственно, продукт нужно утилизировать на Украине», — объяснил Баширов.

Отсюда и разговоры о создании «европейского НАТО», и ссоры с Вашингтоном — чтобы появился предлог меньше закупать американское оружие и больше строить своих заводов.

ПОЛЬША И РИСК НОВОЙ ЭСКАЛАЦИИ

Эксперт указал, почему после прихода к власти сдержанный Фридрих Мерц стал «страстным сторонником войны», а Польша активно вооружается и формирует огромную армию, кредитуясь у США.

«Если Украина внезапно по каким-то причинам сорвётся, им нужна будет какая-то локальная стычка с Россией, чтобы продолжать поддерживать штаны своей промышленности руками ВПК», — предупредил Баширов.

Польша граничит с Калининградской областью — зоной, где может начаться «экстренный» локальный конфликт, отметил он.

На это, по мнению эксперта, Россия ответила публикацией списка европейских военных заводов — как предупреждение.

«Мы прекрасно понимаем, что эта Европа больше всего боится ударов по своему ВПК. И поэтому мы говорим: ребята, если вы пойдёте по этому варианту, мы выбьем вам вашу «спасительную» военку. Вот о чём Дмитрий Медведев сигнализировал — мы знаем ваше самое слабое место», — прокомментировал эксперт позицию Москвы.

ЧТО С ПЕРЕГОВОРАМИ

Баширов уверен: на мир Зеленский не согласится — ни на российских условиях, ни по линии фронта после освобождения Донбасса.

«Он только что официально продал душу европейскому ВПК, он воюет ни за людей, ни за Украину, а за миллиарды», — заявил эксперт.

При этом Киев будет продолжать имитировать мирные переговоры — потому что европейский ВПК ещё только разгоняется, а Украина пока в огромной зависимости от американского оружия.

По мнению Баширова, в интересах Трампа, чтобы Зеленский оставался у власти и мира не было. Причина — конфликт на Ближнем Востоке и перекрытый Ормузский пролив набрасывают «удавку на шею Европы». Покупать нефть и СПГ, кроме как у США, негде.

«Трамп бизнесмен, он всё меряет в деньгах. Мир будет нужен, когда Европа окончательно сломается, станет рынком сбыта для американской экономики», — считает эксперт.

Тогда Трамп начнёт давить со всей силы, заключит мир и выкупит «Северные потоки-1 и 2», чтобы контролировать поставки СПГ и нефти в Европу.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОССИИ

Баширов полагает, что в ближайшее время Россия начнёт серьёзное наступление.

«Президент вполне открыто говорит, мы слышали от господина Пескова, от Лаврова, что, ребята, если наши условия мира вас не устраивают, то они скоро изменятся. Всё будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров», — передал позицию Москвы эксперт.

Относительно 20-го пакета санкций ЕС Баширов скептичен: по его словам, эффективны только два вида санкций — блокировка банковских переводов и запрет на пересечение границы физическими лицами. Всё остальное администрируется крайне тяжело.

«А санкции, которые принимает Евросоюз, не поддержанные Соединёнными Штатами, это филькина грамота вдвойне», — заключил он.

СКОЛЬКО ПРОТЯНЕТ УКРАИНА

Эксперт видит два ключевых фактора: живая сила для ВСУ и разрушение инфраструктуры.

Сейчас на Украине идёт речь о реформе мобилизации: понижение нижней планки по возрасту, повышение верхней, снятие «бронирования» с некоторых специальностей. На самой тяжёлой физической работе скоро будут одни женщины, прогнозирует Баширов.

«Это и есть самое слабое место в стратегии европейцев — живая сила для ВСУ», — отметил он.

Второй фактор — скорость разрушения энергетической и транспортной инфраструктуры.

«Деньги Европы, как мы видим, далеко не просто даются и далеко не бесконечные. И чем быстрее будет деградировать экономика самой Украины, тем сложнее будет поддерживать этот конфликт», — резюмировал эксперт.

Изображение Ralphs_Fotos с сайта Pixabay

КТО ВЫИГРАЛ, КТО ПРОИГРАЛ

Зеленский: выиграл огромные деньги на освоение, но усугубил своё положение, поссорившись с американцами.

Украина и её народ: граждане полностью проиграли, государство Украина фактически перестало существовать.

Европейские власти и ВПК: получили передышку и оборотные деньги, шанс вырваться из энергетической удавки США.

Население Европы: проигрывает каждый день, платя за всё из своего кармана.

США и Трамп: США выигрывают, возвращая производства и беря под контроль энергетические потоки.

Россия: ситуация создаёт сложности, но ключевая задача — наращивать обороты на фронте и искать баланс между военной и рыночной экономикой.