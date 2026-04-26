Евросоюз одобрил выпуск облигаций на 90 миллиардов евро для Киева, фактически выбрав путь милитаризации экономики вместо восстановления отношений с Россией. Эксперт объяснил, почему этот кредит — не помощь Украине, а попытка Европы выжить в конкуренции с США.
Не 90, а 60 миллиардов — и не сразу
Профессор ВШЭ Марат Баширов в беседе с «КП» уточнил: речь идёт не о прямой передаче денег, а о выпуске облигаций под гарантии бюджетов стран ЕС. На Францию приходится 16 миллиардов евро обязательств, на Германию — чуть больше, на малые страны — по 1-2 миллиарда.
Чтобы гарантии заработали, их нужно заложить в национальные бюджеты и провести через парламенты. Это займёт месяцы. Во Франции оппозиция Макрону сильна, в некоторых странах голосование может провалиться. По расчётам эксперта, реально Киев получит около 60 миллиардов евро — и то с большой задержкой.
Кроме того, Украина должна будет вернуть эти средства — предположительно, «из репараций, которые заплатит Россия», — и платить проценты весь срок действия облигаций. Это ещё больше ухудшит положение страны в будущем, считает Баширов.
Львиная доля средств пойдёт на закупки вооружений у европейских производителей и стран НАТО. Основные выгодополучатели — Германия, Франция, Италия, Швеция, Дания.
По его словам, происходит подмена понятий: формально европейские деньги идут на социальные нужды — пенсии, зарплаты бюджетникам, пособия. А доходы украинского бюджета якобы направляются на военные расходы. Фактически же Европа спонсирует продолжение конфликта, но юридически — социальную сферу.
ПОЧЕМУ ЕВРОПЕ НУЖНА ВОЙНА
По мнению Баширова, перед выделением кредита Европа стояла на распутье: возобновить экономические отношения с Россией или перевести экономику на военные рельсы. Второй вариант победил.
Он напомнил: США ещё при Байдене заставили Европу отказаться от российской нефти, а затем приняли закон о выделении 400 миллиардов долларов на субсидии предприятиям, переезжающим из ЕС в Штаты. Часть производств уже переехала — в США дешевле энергия и много нефти.
Европейские промышленники решили «пересидеть Трампа», надеясь, что следующий президент-демократ будет сговорчивее. Единственный способ затормозить деградацию экономики — вкачать деньги в тяжёлую промышленность под предлогом конфликта.
Отсюда и разговоры о создании «европейского НАТО», и ссоры с Вашингтоном — чтобы появился предлог меньше закупать американское оружие и больше строить своих заводов.
ПОЛЬША И РИСК НОВОЙ ЭСКАЛАЦИИ
Эксперт указал, почему после прихода к власти сдержанный Фридрих Мерц стал «страстным сторонником войны», а Польша активно вооружается и формирует огромную армию, кредитуясь у США.
Польша граничит с Калининградской областью — зоной, где может начаться «экстренный» локальный конфликт, отметил он.
На это, по мнению эксперта, Россия ответила публикацией списка европейских военных заводов — как предупреждение.
ЧТО С ПЕРЕГОВОРАМИ
Баширов уверен: на мир Зеленский не согласится — ни на российских условиях, ни по линии фронта после освобождения Донбасса.
При этом Киев будет продолжать имитировать мирные переговоры — потому что европейский ВПК ещё только разгоняется, а Украина пока в огромной зависимости от американского оружия.
По мнению Баширова, в интересах Трампа, чтобы Зеленский оставался у власти и мира не было. Причина — конфликт на Ближнем Востоке и перекрытый Ормузский пролив набрасывают «удавку на шею Европы». Покупать нефть и СПГ, кроме как у США, негде.
Тогда Трамп начнёт давить со всей силы, заключит мир и выкупит «Северные потоки-1 и 2», чтобы контролировать поставки СПГ и нефти в Европу.
ЧТО ДЕЛАТЬ РОССИИ
Баширов полагает, что в ближайшее время Россия начнёт серьёзное наступление.
Относительно 20-го пакета санкций ЕС Баширов скептичен: по его словам, эффективны только два вида санкций — блокировка банковских переводов и запрет на пересечение границы физическими лицами. Всё остальное администрируется крайне тяжело.
СКОЛЬКО ПРОТЯНЕТ УКРАИНА
Эксперт видит два ключевых фактора: живая сила для ВСУ и разрушение инфраструктуры.
Сейчас на Украине идёт речь о реформе мобилизации: понижение нижней планки по возрасту, повышение верхней, снятие «бронирования» с некоторых специальностей. На самой тяжёлой физической работе скоро будут одни женщины, прогнозирует Баширов.
Второй фактор — скорость разрушения энергетической и транспортной инфраструктуры.
КТО ВЫИГРАЛ, КТО ПРОИГРАЛ
Зеленский: выиграл огромные деньги на освоение, но усугубил своё положение, поссорившись с американцами.
Украина и её народ: граждане полностью проиграли, государство Украина фактически перестало существовать.
Европейские власти и ВПК: получили передышку и оборотные деньги, шанс вырваться из энергетической удавки США.
Население Европы: проигрывает каждый день, платя за всё из своего кармана.
США и Трамп: США выигрывают, возвращая производства и беря под контроль энергетические потоки.
Россия: ситуация создаёт сложности, но ключевая задача — наращивать обороты на фронте и искать баланс между военной и рыночной экономикой.