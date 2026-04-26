Жираф против Бобра и Суриката: кто одержал победу в 7 сезоне шоу «Маска»

26 апреля на канале «НТВ» вышел 12-й, финальный выпуск седьмого сезона популярного музыкального проекта «Маска» (12+). Завершающий эпизод поставил точку в многомесячной интриге, в которой зрители пытались разгадать, какие звёзды скрываются под яркими костюмами.

Как развивался седьмой сезон

Ведущим проекта традиционно стал Вячеслав Макаров, а в жюри вошли Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и Сергей Лазарев.

Изначально в проекте участвовали 14 персонажей: Одуванчик, Баран, Лягушка, Снегирь, Жук, Жираф, Коралл, Гиппопотам, Сурикат, Месяц, Лиса, Богатырь, Колибри и Бобёр. По мере выхода выпусков участники постепенно раскрывали свои личности.

Среди уже рассекреченных участников оказались:

Одуванчик — Роза Сябитова.

Жук — Дмитрий Тарасов.

Богатырь — Илья Зудин.

Коралл — Катя Лель.

Баран — Андрей Норкин.

Лиса — Маргарита Суханкина.

Гиппопотам — Родион Газманов.

Снегирь — Арсений Бородин.

Колибри — Зара.

Месяц — Александра Воробьёва.

Финал: кто дошёл до последнего выпуска

В финал седьмого сезона вышли четыре маски: Лягушка, Жираф, Бобёр и Сурикат. В первом этапе финального выпуска участники выступили с сольными номерами:

Лягушка спела хит Игоря Николаева «Выпьем за любовь».

Жираф исполнил композицию британского дуэта Propellerheads «History repeating».

Бобёр поразил зрителей песней Валерия Леонтьева «Казанова».

Сурикат выбрал трек группы Imagine Dragons «Believer».

По итогам первого голосования четвёртое место заняла Лягушка. Под маской скрывалась актриса Александра Урсуляк. На бис она исполнила песню Элтона Джона «I’m Still Standing».

Во втором этапе оставшиеся участники боролись за призовые места:

Сурикат спел «Небо на ладони» Сосо Павлиашвили.

Бобёр — «I Will Survive» Глории Гейнор.

Жираф — «Не для меня придёт весна». Этот номер зрители и жюри назвали самым сильным в финале.

Третье место занял Сурикат. Под маской оказался певец Кирилл Астапов, известный как SOCRAT.

Второе место досталось Бобру — Дмитрию Журавлёву.

Победителем седьмого сезона стал Жираф — Полина Гагарина. За время проекта она семь раз становилась лучшей в своих группах и ни разу не попадала в номинацию на вылет.

Кто побеждал раньше

Шоу «Маска» выходит на «НТВ» с 2020 года и за это время стало одним из самых популярных музыкальных проектов на российском телевидении.

Победители прошлых сезонов:

1 сезон — Анатолий Цой (Лев).

2 сезон — Jony (Крокодил).

3 сезон — Ильдар Абдразаков (Дракон).

4 сезон — Сергей Лазарев (Скорпион) и Дима Билан (Мамонтёнок).

5 сезон — Севиль Велиева (Енот).

6 сезон — Александр Панайотов (Вождь).

По материалам ИНфо24, VokrugSveta.ru