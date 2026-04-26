Фото: телеканал НТВ
Жираф против Бобра и Суриката: кто одержал победу в 7 сезоне шоу «Маска»

Анастасия Мериакри
26 апреля на канале «НТВ» вышел 12-й, финальный выпуск седьмого сезона популярного музыкального проекта «Маска» (12+). Завершающий эпизод поставил точку в многомесячной интриге, в которой зрители пытались разгадать, какие звёзды скрываются под яркими костюмами.

Как развивался седьмой сезон

Ведущим проекта традиционно стал Вячеслав Макаров, а в жюри вошли Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и Сергей Лазарев.

Изначально в проекте участвовали 14 персонажей: Одуванчик, Баран, Лягушка, Снегирь, Жук, Жираф, Коралл, Гиппопотам, Сурикат, Месяц, Лиса, Богатырь, Колибри и Бобёр. По мере выхода выпусков участники постепенно раскрывали свои личности.

Среди уже рассекреченных участников оказались:

  • Одуванчик — Роза Сябитова.
  • Жук — Дмитрий Тарасов.
  • Богатырь — Илья Зудин.
  • Коралл — Катя Лель.
  • Баран — Андрей Норкин.
  • Лиса — Маргарита Суханкина.
  • Гиппопотам — Родион Газманов.
  • Снегирь — Арсений Бородин.
  • Колибри — Зара.
  • Месяц — Александра Воробьёва.

Финал: кто дошёл до последнего выпуска

В финал седьмого сезона вышли четыре маски: Лягушка, Жираф, Бобёр и Сурикат. В первом этапе финального выпуска участники выступили с сольными номерами:

  • Лягушка спела хит Игоря Николаева «Выпьем за любовь».
  • Жираф исполнил композицию британского дуэта Propellerheads «History repeating».
  • Бобёр поразил зрителей песней Валерия Леонтьева «Казанова».
  • Сурикат выбрал трек группы Imagine Dragons «Believer».

По итогам первого голосования четвёртое место заняла Лягушка. Под маской скрывалась актриса Александра Урсуляк. На бис она исполнила песню Элтона Джона «I’m Still Standing».

Во втором этапе оставшиеся участники боролись за призовые места:

  • Сурикат спел «Небо на ладони» Сосо Павлиашвили.
  • Бобёр — «I Will Survive» Глории Гейнор.
  • Жираф — «Не для меня придёт весна». Этот номер зрители и жюри назвали самым сильным в финале.

Третье место занял Сурикат. Под маской оказался певец Кирилл Астапов, известный как SOCRAT.

Второе место досталось Бобру — Дмитрию Журавлёву.

Победителем седьмого сезона стал Жираф — Полина Гагарина. За время проекта она семь раз становилась лучшей в своих группах и ни разу не попадала в номинацию на вылет.

Кто побеждал раньше

Шоу «Маска» выходит на «НТВ» с 2020 года и за это время стало одним из самых популярных музыкальных проектов на российском телевидении.

Победители прошлых сезонов:
1 сезон — Анатолий Цой (Лев).
2 сезон — Jony (Крокодил).
3 сезон — Ильдар Абдразаков (Дракон).
4 сезон — Сергей Лазарев (Скорпион) и Дима Билан (Мамонтёнок).
5 сезон — Севиль Велиева (Енот).
6 сезон — Александр Панайотов (Вождь).

По материалам ИНфо24, VokrugSveta.ru

Популярные материалы

Происшествия

Военный лётчик рассказал, откуда летели дроны на Екатеринбург и Челябинск

В ночь на 25 апреля впервые были зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов на Свердловскую и Челябинскую области. В Екатеринбурге дрон врезался в многоквартирный жилой дом, в результате чего несколько квартир получили повреждения.
Новости России

Коц рассказал, откуда на самом деле могли лететь дроны на Екатеринбург

Военный корреспондент Александр Коц призвал не исключать версию о...
Погода

Тепло отменяется: в Рязанской области до конца апреля — снег, дожди и ветер

Прогноз погоды на ближайшие дни и до конца апреля для Рязанской области не радует: тёплые дни откладываются, а на смену им приходит холодная, пасмурная и ветреная погода.
Новости кино и ТВ

ТНТ покажет финал шоу «Титаны. Битва сезонов» уже в воскресенье

За 13 недель соревнований участники прошли через серию испытаний, в которых приняли участие более 100 спортсменов. В финал вышли Леонид Гатовский, Давид Чакветадзе, Роман Власов, Пётр Карпов, Кирилл Колесников, Виктор Михайлов, Геннадий Мальковский, Николай Бобылев, Кирилл Бельский, Евгений Генин, Никита Крюков и Олег Виллард.
Новости Касимова

Касимовская ЦРБ оштрафована на 145 000 рублей после несчастного случая

В ходе расследования несчастного случая на производстве, произошедшего с сотрудником ГБУ РО «Касимовская ЦРБ», трудовая инспекция выявила серьёзные нарушения трудового законодательства.

Темы

Общество

Массовое отключение электроэнергии произошло в Рязани вечером 26 апреля

В Рязани 26 апреля в 17:45 в результате технологического нарушения было прекращено электроснабжение потребителей в ряде районов города.
Спорт

Рязанский школьник Лев Крутов почти повторил гол Марадоны англичанам 1986 года

Встреча завершилась уверенной победой хозяев поля со счётом 5:1. Рязанские футболисты продемонстрировали яркую и атакующую игру, полностью контролируя ход матча.
Интересное

Гороскоп на май 2026: время платить по счетам и строить прочный фундамент

Май 2026 — это месяц, в котором жизнь начинает обретать форму и устойчивость. Если апрель подталкивал к решениям, то сейчас многое потребует закрепления.
Погода

В некоторых районах Рязанской области ожидаются грозы

По данным филиала ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», до 20:00 26 апреля на территории Рязанской области в отдельных районах ожидается гроза.
Происшествия

В Рязани отключили свет в нескольких населённых пунктах

В Рязани 26 апреля 2026 года в 15:00 в результате технологического нарушения произошло отключение электроснабжения. Об этом сообщает РГРЭС.
Новости России

Актриса из «Следствия вели знатоки» Елена Михеева скончалась на 75 году жизни

Более полувека актриса посвятила служению сцене. В 1972 году, сразу после окончания ВТУ им. Б. В. Щукина, она поступила в Московский областной драматический театр им. А. Н. Островского.
Экология, природа, животные

В Михайловском округе из-за сброса воды подтопило дорогу

26 апреля в Михайловском муниципальном округе произошло подтопление участка дороги в деревне Серебрянь.
Общество

В 2026 году около 200 школ Рязанской области получат новое оборудование

Школы получат демонстрационные таблицы и наборы, гипсовые модели, композиции для натюрмортов и другое необходимое оборудование.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье