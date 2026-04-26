Умер актер и каскадер Александр Пангаев

Актер и каскадер Александр Пангаев умер на 75-м году жизни. Дата смерти — 21 апреля, следует из информации на портале «Кино-Театр.ру». Причины не раскрываются.

Пангаев много лет работал на «Ленфильме». В киностудии он оказался в 1984 году и совмещал сразу несколько направлений — играл роли, выполнял трюки, участвовал в создании спецэффектов. На экране впервые появился в 1986 году. Тогда он снялся в двухсерийном фильме «Как стать звездой».

Позже его начали активно приглашать в сериалы и кино. Зрители могли видеть Пангаева в проектах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны». Он также появлялся в картинах «Большая прогулка», «Вербное воскресенье», «Бабье лето».

В фильмографии актера — 74 работы. Среди них и военная драма Федора Бондарчука «Сталинград».