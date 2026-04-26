Фото: Кадр из к/ф «Улыбки танцора», реж. Альберт Атаханов, 1974 г.
Умер исполнитель песни в «Пластилиновой вороне» и ведущий «Радионяни» Лев Шимелов

Анастасия Мериакри
24 апреля на 97-м году жизни скончался Лев Шимелов — выдающийся артист разговорного жанра, режиссёр, актёр и конферансье, чьё имя неразрывно связано с историей советской и российской эстрады. Информация о его уходе появилась на сайте «Кино-Театр.ру».

Лев Шимелов родился 28 января 1930 года в Баку. Получив образование на физико-математическом факультете Бакинского университета, он с юности проявлял артистические способности, активно участвуя в студенческой самодеятельности. Его пародии на героев мультфильмов стали настоящей «визитной карточкой».

Профессиональная карьера началась в 1952 году. В 1961-м он стал конферансье джаз-оркестра Азербайджана, а затем работал в Московском мюзик-холле и Москонцерте. Шимелов быстро завоевал признание, став одним из самых популярных ведущих московской эстрады. Его стиль отличался оригинальностью: он мастерски сочетал фельетоны, интермедии, пластику и пантомиму, значительную часть репертуара создавая самостоятельно.

С 1979 года его голос был знаком миллионам детей — он стал ведущим любимой передачи «Радионяня». Особое место в творчестве артиста занимает работа над культовым мультфильмом «Пластилиновая ворона». Вместе с Александром Левенбуком он исполнил знаменитую песню «А может, а может…», которая стала визитной карточкой всей картины.

Лев Шимелов также снимался в кино. Среди его работ — фильмы «Бабушки надвое сказали» и «Улыбки танцора».

Причина смерти артиста не уточняется.

