Фото: телеканал ТНТ
Драма, возвращение легенд и неожиданный чемпион: кто взял титул и 10 миллионов в шоу «Титаны. Битва сезонов»

Анастасия Мериакри
26 апреля состоялся долгожданный финал шоу «Титаны. Битва сезонов» (16+). На протяжении нескольких месяцев сильнейшие атлеты страны проходили сложнейшие испытания, чтобы сразиться за главный приз — 10 миллионов рублей и титул абсолютного чемпиона.

Легендарное возвращение Коваленко и Степанова

В финал вышли 12 атлетов: Леонид Гатовский, Виктор Михайлов, Кирилл Бельский, Евгений Генин, Пётр Карпов, Роман Власов, Никита Крюков, Кирилл Колесников, Давит Чакветадзе, Геннадий Мальковский, Олег Виллард и Николай Бобылев.

На арене собрались все участники «Битвы сезонов», выбывшие на ранних этапах. Девушки были в вечерних платьях, мужчины — в костюмах. Внимание зрителей привлекло необычное количество аэробайков: вместо 12 их оказалось 14. Организаторы объявили о возвращении Николая Коваленко и Константина Степанова — впервые в истории проекта.

Искусственный интеллект объяснил это тем, что оба атлета допустили незначительные ошибки и заслужили второй шанс. Эмоции переполняли балкон: особенно радовался Олег Виллард, ведь теперь он мог сразиться с братом в финале. Теперь претендентов на победу стало 14, и борьба обещала быть ещё более непредсказуемой.

Первое испытание: титанический аэробайк

В первом этапе участникам предстояло пройти три заезда на аэробайке — сложнейшем тренажёре, сочетающем велотренажёр, эллипсоид и воздушное сопротивление. После каждого заезда выбывали атлеты с худшими результатами:

  • 7 минут — выбывают трое;
  • 5 минут — выбывают ещё трое;
  • 3 минуты — выбывают двое.

Больше всего переживали Леонид Гатовский и Виктор Михайлов, для которых аэробайк — непривычное упражнение. Евгений Генин честно признался: «Фигачить просто надо». Испытание оказалось адским: Генину стало плохо, но он продолжил борьбу; у Петра Карпова выключился тренажёр, но он не остановился.

По итогам заездов турнир покинули Виктор Михайлов, Кирилл Бельский, Леонид Гатовский, Евгений Генин, Николай Бобылев и Николай Коваленко. Особенно драматично боролись Роман Власов и Давит Чакветадзе: оба чуть не потеряли сознание, но показали невероятную волю к победе. Однако это не помогло им пройти дальше.

В следующий этап прошли Никита Крюков, Кирилл Колесников, Геннадий Мальковский, Олег Виллард, Пётр Карпов и Константин Степанов.

Братья против Мальковского: «Карусель Конана»

Второй этап — удержание груза, равного собственному весу, в течение трёх раундов по 7 минут. Победители двух групп выходили в суперфинал.

В первой группе сошлись Олег Виллард, Константин Степанов и Геннадий Мальковский. Фаворитом считался Мальковский, но лидировал Виллард. Во втором раунде Мальковский стал догонять, но Виллард не сдавался. В третьем раунде у Олега закололо в боку, но он выстоял. Итог: Олег Виллард — 27 кругов, Геннадий Мальковский и Константин Степанов — по 25. Сенсационная победа Вилларда!

Во второй группе боролись Никита Крюков, Кирилл Колесников и Пётр Карпов. Несмотря на то, что силовая работа не профиль лыжника, Крюков доминировал: 15 кругов в первом раунде против 12 у Колесникова. Во втором раунде его преимущество выросло до 8 кругов! В итоге Никита Крюков уверенно прошёл в суперфинал.

Суперфинал: «Титанический футбол»

В решающем испытании встретились Олег Виллард и Никита Крюков. Им предстояло вытолкать гигантский мяч (3 метра в диаметре, 50 кг) за пределы половины поля соперника.

Казалось, что преимущество у более тяжёлого Вилларда, но Крюков славится тактическим мышлением. Первый раунд — победа Крюкова. Второй — ничья. В третьем и четвёртом раундах Виллард взял верх, а в пятом не оставил шансов сопернику. Победителем шоу «Титаны. Битва сезонов» стал Олег Виллард. Он завоевал кубок и 10 миллионов рублей.

Для Олега это не только спортивный триумф, но и личная история: в 44 года он впервые испытал вкус чемпионства, о чём мечтал всю жизнь.

Никита Крюков второй раз подряд стал вице-чемпионом. Он признал: «Второй раз я дохожу до суперфинала и проигрываю. «Титаны» внутри останутся, но снаружи кубок мне никогда не завоевать».

Финал «Титанов» стал настоящим праздником силы, воли и эмоций. Поздравляем Олега Вилларда с заслуженной победой!

По материалам Metarating

