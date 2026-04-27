Настоятель сызранского храма Феодоровской иконы Божией Матери игумен Марк рассказал телеканалу КТВ-ЛУЧ, какие предметы допустимо забирать с кладбищенских могил, а какие — нет.

По словам священнослужителя, конфеты и другую еду, оставленную на могилах, можно и нужно брать. Эти продукты предназначены для раздачи нуждающимся как милостыня за упокой усопшего. Если человек возьмет сладость и помянет покойного — в этом и состоит смысл традиции.

Продолжение после рекламы

Иначе обстоит дело с цветами. Их приносят для украшения места захоронения, и их исчезновение причиняет боль родственникам.

— Что тобой положено, не должно тобой и забираться — это воровство. Кладбище — особое место, осененное молитвой. Забирая чужое оттуда, мы не только нарушаем заповедь, но и совершаем святотатство, — пояснил игумен Марк.

Отдельно священник высказался о практике оставлять алкоголь на могилах. По его мнению, это недопустимо.

— Большего кощунства, издевательства и вреда придумать сложно. В радостные дни алкоголь может стоять на столе, но не в дни скорбные, — заключил он.

Ранее священник Антоний Русакевич призвал россиянок не целовать иконы накрашенными губами.

— Не стоит целовать икону накрашенными губами, достаточно приложиться лбом, — отметил Русакевич.

После этого нужно вновь перекреститься и сделать поклон. Также священнослужитель уточнил, что в церкви не принято целовать иконописные лики. Если на образе изображены несколько святых, приложиться можно один раз.

Русакевич добивал, что по традиции сначала следует подходить к той иконе, которая лежит в центре храма на аналое. Речь идет о высокой наклонной подставке. Обычно там размещают образ церковного праздника или события, в честь которого освящена церковь.