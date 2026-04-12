Священник назвал частую ошибку россиянок, целующих иконы

Россиянкам не стоит целовать иконы накрашенными губами, рассказал священник Антоний Русакевич, его слова привел «МК».

Батюшка пояснил, что прежде чем приложиться к святому образу, следует дважды перекреститься и поклониться.

«Не стоит целовать икону накрашенными губами, достаточно приложиться лбом», — отметил Русакевич.

Реклама

После этого нужно вновь перекреститься и сделать поклон. Также священнослужитель уточнил, что в церкви не принято целовать иконописные лики. Если на образе изображены несколько святых, приложиться можно один раз.

Русакевич добивал, что по традиции сначала следует подходить к той иконе, которая лежит в центре храма на аналое. Речь идет о высокой наклонной подставке. Обычно там размещают образ церковного праздника или события, в честь которого освящена церковь.