Новости России

Священник назвал частую ошибку россиянок, целующих иконы

Никита Рязанцев
Россиянкам не стоит целовать иконы накрашенными губами, рассказал священник Антоний Русакевич, его слова привел «МК».

Батюшка пояснил, что прежде чем приложиться к святому образу, следует дважды перекреститься и поклониться.

«Не стоит целовать икону накрашенными губами, достаточно приложиться лбом», — отметил Русакевич.

Реклама

После этого нужно вновь перекреститься и сделать поклон. Также священнослужитель уточнил, что в церкви не принято целовать иконописные лики. Если на образе изображены несколько святых, приложиться можно один раз.

Русакевич добивал, что по традиции сначала следует подходить к той иконе, которая лежит в центре храма на аналое. Речь идет о высокой наклонной подставке. Обычно там размещают образ церковного праздника или события, в честь которого освящена церковь.

Предыдущая статья
Коц объяснил, зачем Украина нарушает пасхальное перемирие
Следующая статья
Волгоградца парализовало на отдыхе в Таиланде, у него хотят отобрать ребенка

Популярные материалы

Акценты

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме покажет в прямом эфире НТВ

11 апреля 2026 года в Иерусалиме состоится схождение Благодатного огня — одно из главных таинств православного мира. Церемония в храме Гроба Господня пройдёт без ограничений: власти Израиля дали разрешение, а НТВ покажет её в прямом эфире.
Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Новости России

Стали известны детали поисков пропавшего Героя России Асылханова

К поискам Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Новости России

Коц объяснил, зачем Украина нарушает пасхальное перемирие

Украина намерено нарушает пасхальное перемирие, чтобы спровоцировать Россию на...
Погода

Мокрый снег ночью и до +13 днём ожидается в Рязанской области

На основе данных Гидрометцентра подготовили для вас прогноз погоды по Рязанской области и городу Рязани на ближайшие дни.

Темы

Новости России

Мать Романовой рассказала, как ее дочь похитили в рабство в Мексике

Кристину Романову, похищенную в Мексике, уговаривали сбежать через Discord,...
Новости России

Стали известны детали поисков пропавшего Героя России Асылханова

К поискам Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Новости России

Волгоградца парализовало на отдыхе в Таиланде, у него хотят отобрать ребенка

Турист из Волгограда попал в реанимацию в Таиланде с...
Новости России

Коц объяснил, зачем Украина нарушает пасхальное перемирие

Украина намерено нарушает пасхальное перемирие, чтобы спровоцировать Россию на...
Новости России

E1.RU: убийцы 18-летнего парня под Екатеринбургом избежали суда

Никиту Усольцева и Кирилла Дементьева, обвиняемых в убийстве 18-летнего...
Новости России

Жена Героя России Асылханова оценила версию о его уходе из семьи

Супруга 23-летнего Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Новости России

«Коммерсант»: губернаторы начали покидать Telegram

Несколько губернаторов перестали вести официальные каналы в Telegram с...
Новости России

Коллеги погибшей пермской учительницы рассказали о ее последней фразе

Учительница русского языка и литературы Олеся Багута, погибшая после...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье