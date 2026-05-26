Фото: Telegram-канал главка МВД по Кемеровской области
Новости России

К поискам Героя России Асылханова привлекли медиумов

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В операции по поиску Героя России Алексея Асылханова, пропавшего почти два месяца назад в городе Югре Кемеровской области, принимают участие медиумы, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

По их мнению, исчезновение 23-летнего военного может быть связано с неожиданным поступком людей из его окружения.

«В качестве возможного местонахождения Алексея Асылханова экстрасенсы называют лес и территории вблизи водоемов», — говорится в публикации.

Материал по теме : Участник СВО озвучил новую версию исчезновения Асылханова

Среди прочих версий — вероятные финансовые затруднения или их ожидание. Однако ни в судебных базах данных, ни в открытом реестре исполнительных производств нет сведений об Асылханове. В семье мужчины также не упоминали о каких-либо трудностях.

Молодого человека не видели с 3 апреля. По словам супруги, он сообщил ей, что отправился на работу в Юргинский техникум агротехнологий и сервиса, но там он так и не появился. Вскоре в СМИ распространилась информация, что 23-летнего участника СВО могли похитить.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, расследование продолжается, но подробностей до сих пор нет. В поисках участвуют оперативникии волонтеры.

Асылханов стал Героем России после того, как уничтожил в зоне СВО 15 танков и 50 бронемашин противника. В результате ранения он потерял ногу.

Предыдущая статья
Суд в Рязани встал на сторону переселенки из Херсона в споре о жилищном сертификате
Следующая статья
Жители Рязани пожаловались на агрессивных собак возле школы

Популярные материалы

Политика

Украинские каналы разоблачили официальную версию удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью 24 мая «Орешник» ударил по Белой Церкви — и сразу возникла версия о промахе на 80 км. Украинские Telegram-каналы её опровергли: судя по всему, это была точная атака на аэродром с подземной инфраструктурой.
Политика

Генерал объяснил, что скрыли ВСУ и почему удар «Орешника» по Белой Церкви — это «проба пера» перед Киевом

Третье за всю историю СВО применение «Орешника» накрыло не гаражи, а стратегический аэродром с подземными командными пунктами и арсеналами. Военный эксперт объяснил, почему Киев всё скрывает и что этот удар значит на самом деле.
Политика

Появилось видео удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью в воскресенье, 24 мая, российские войска использовали ракетный комплекс «Орешник» для удара рядом с населённым пунктом Белая Церковь под Киевом. Об этом сообщают украинские СМИ. Минобороны России пока официально эту информацию не комментировало. 
Политика

Координатор подполья Лебедев: удары по всей линии — начинается что-то большее

Складывается ощущение, что вчерашняя массированная атака была только началом более крупной кампании, — пишет Лебедев. — Сегодня прилетало уже не только по столице и аэродромам, а практически по всей линии украинской логистики
Новости России

Убитый отец и пропавший сын: что творилось в семье Крапивиных

Жители Липецкой области потрясены жестоким преступлением, которое произошло в конце мая. 22 мая в розыск были объявлены отец и сын Крапивины — 42-летний Алексей и его 18-летний сын Артём.

Темы

Новости России

Россиянка раскрыла детали истории с дочерью, которой грозит казнь в ОАЭ

Уроженка Ивановской области познакомилась с мужчиной, который якобы подставил...
Новости России

Артем Крапивин рассказал, почему вместе с другом жестоко убил отца под Липецком

Вероятной причиной убийства Алексея Крапивина, в котором подозревают его...
Новости России

Участник СВО не вернулся из боя, узнав о смерти семьи при пожаре в Омской области

Отец троих детей, которые погибли при пожаре в селе...
Политика

Сладков оценил решение начать бить по Киеву: это не месть

Российские военные начнут бить по военным целям в Киеве...
Новости России

В Екатеринбурге женщина не могла обнаружить рак из-за любви к педикюру

Жительнице Екатеринбурга во время профосмотра диагностировали редкий случай подногтевой...
Новости России

Сын Усольцевой объяснил, почему ее телефон по-прежнему работает

Телефон пропавшей в Красноярском крае Ирины Усольцевой продолжает работать,...
Новости России

Энтомолог рассказал, когда закончится аномальное нашествие комаров

Аномальное нашествие комаров прекратится в нескольких регионах России после...
Новости России

В Волгограде произошел скандал на похоронах участника СВО

Утром в субботу на Верхнезареченском кладбище в Волгограде похоронили...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье