К поискам Героя России Асылханова привлекли медиумов

В операции по поиску Героя России Алексея Асылханова, пропавшего почти два месяца назад в городе Югре Кемеровской области, принимают участие медиумы, пишет « Российская газета » со ссылкой на источник.

По их мнению, исчезновение 23-летнего военного может быть связано с неожиданным поступком людей из его окружения.

«В качестве возможного местонахождения Алексея Асылханова экстрасенсы называют лес и территории вблизи водоемов», — говорится в публикации.

Материал по теме : Участник СВО озвучил новую версию исчезновения Асылханова

Среди прочих версий — вероятные финансовые затруднения или их ожидание. Однако ни в судебных базах данных, ни в открытом реестре исполнительных производств нет сведений об Асылханове. В семье мужчины также не упоминали о каких-либо трудностях.

Молодого человека не видели с 3 апреля. По словам супруги, он сообщил ей, что отправился на работу в Юргинский техникум агротехнологий и сервиса, но там он так и не появился. Вскоре в СМИ распространилась информация, что 23-летнего участника СВО могли похитить.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, расследование продолжается, но подробностей до сих пор нет. В поисках участвуют оперативникии волонтеры.

Асылханов стал Героем России после того, как уничтожил в зоне СВО 15 танков и 50 бронемашин противника. В результате ранения он потерял ногу.