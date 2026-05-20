Делягин назвал условие отмены пенсионной реформы и разочаровал миллионы россиян

Депутат Госдумы Михаил Делягин назвал единственное условие, при котором пенсионная реформа может быть отменена, и сразу предупредил: даже оно не даёт гарантий. Что стоит за этим ответом и есть ли вообще шанс на пересмотр?

Депутат Государственной думы, доктор экономических наук Михаил Делягин ответил на острый вопрос зрительницы программы «Итоги дна» об отмене пенсионной реформы. Ответ оказался жёстким, пишет «Царьград».

Людмила 1971 года рождения написала, что её поколение пережило Афган, перестройку, распад страны, лихие девяностые и две чеченские войны. Всё это время люди работали и ждали лучшего. А вместо этого получили пенсионную реформу, когда сил уже почти не осталось.

Делягин не стал обнадёживать. По его словам, пока «Единая Россия» сохраняет конституционное или хотя бы простое большинство в парламенте, ни о какой отмене пенсионных изменений речи быть не может. Депутат напомнил: таких реформ было минимум шесть, и каждая последовательно урезала пенсионные права граждан.

Максимум, чего можно добиться сейчас, по мнению Делягина, это обещание не повышать пенсионный возраст ещё раз. Но и это обещание звучит неуверенно.

Делягин задал соответствующий вопрос вице-премьеру. Однако отвечать поручили замглавы Минтруда, то есть чиновнику на несколько ступеней ниже. Депутат расценил это как показательный сигнал: передача вопроса с концептуального уровня на исполнительский уже говорит об отношении властей к теме.

О возврате пенсионного возраста к значениям до 2019 года в правительстве, по словам Делягина, не говорят вовсе.