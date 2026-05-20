Александр Демкин работает над созданием вдохновляющего мурала в Рязани

На стене будущего креативного кластера «Первая электростанция», расположенного на фасаде дома №18 на Соборной площади в Рязани скоро появится масштабная работа известного стрит-арт художника Александра Демкина. Об этом сообщает Центр развития креативных индустрий Рязани.

Работы художника и его команды уже украшают арт-квартал рядом с Рязанской ВДНХ, а теперь новый мурал оживит ещё одно знаковое здание — оно находится по пути Большого пешеходного маршрута города.

Сейчас на стене видны только первые штрихи и линии, но уже угадывается тема электричества, света и энергии. Какой будет итоговая композиция — пока интрига.