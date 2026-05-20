В Рязани покупатель отсудил у интернет-магазина 370 тысяч рублей за отмену заказа

Октябрьский районный суд Рязани удовлетворил иск местного жителя к интенет-магазину о защите прав потребителей. Истец заказал мебель через маркетплейс, полностью оплатив покупку и доставку на сумму 38 578 рублей. Однако за день до истечения срока доставки продавец в одностороннем порядке отменил заказ и вернул деньги.

В результате, когда покупатель попытался приобрести аналогичные товары, их стоимость на рынке оказалась значительно выше — 239 000 рублей. Потребитель потребовал от магазина возместить убытки, выплатить неустойку и штраф.

В суде представитель маркетплейса объяснил ситуацию техническим сбоем на стороне магазина, однако суд встал на сторону истца. В итоге с интернет-магазина взыскано в пользу истца 370 739 рублей 28 копеек, включая убытки, неустойку и штраф.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.