В Севастополе после обрушения козырька в школе возбуждено уголовное дело, двое подростков в реанимации

В посёлке Кача под Севастополем возбуждены уголовные дела по факту травмирования школьников в результате обрушения конструкции в школе №13. Следствие рассматривает две основные версии: нарушение правил безопасности при проведении строительных работ и халатность должностных лиц, ответственных за эксплуатацию здания.
В мае 2025 года в школе завершили капитальный ремонт. Подрядчик сдал объект, и здание было официально введено в эксплуатацию. Ровно через год после ремонта, 20 мая 2026 года, произошло обрушение. Девять учеников 11-го класса, находившихся на конструкции, получили травмы.
По данным СКР, причиной трагедии могли стать нарушения, допущенные подрядчиком во время ремонта. Следователи изучают проектную документацию и допрашивают всех причастных.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил детали происшествия. По его словам, обрушился не балкон, а козырёк над входом, который долгие годы неофициально использовался как балкон.
На данный момент два выпускника остаются в реанимации, врачи борются за их жизнь. Ещё один подросток прооперирован, остальные находятся в палатах.
Следственный комитет назначил ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую (для определения тяжести вреда здоровью) и строительно-техническую (для выявления дефектов ремонта). Проверяется вся цепочка ответственности: от проектировщиков и строителей до технадзора и администрации школы.