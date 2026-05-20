В Севастополе после обрушения козырька в школе возбуждено уголовное дело, двое подростков в реанимации

В посёлке Кача под Севастополем возбуждены уголовные дела по факту травмирования школьников в результате обрушения конструкции в школе №13. Следствие рассматривает две основные версии: нарушение правил безопасности при проведении строительных работ и халатность должностных лиц, ответственных за эксплуатацию здания.

В мае 2025 года в школе завершили капитальный ремонт. Подрядчик сдал объект, и здание было официально введено в эксплуатацию. Ровно через год после ремонта, 20 мая 2026 года, произошло обрушение. Девять учеников 11-го класса, находившихся на конструкции, получили травмы.

По данным СКР, причиной трагедии могли стать нарушения, допущенные подрядчиком во время ремонта. Следователи изучают проектную документацию и допрашивают всех причастных.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил детали происшествия. По его словам, обрушился не балкон, а козырёк над входом, который долгие годы неофициально использовался как балкон.

«Козырек, который, как сейчас становится очевидно, долгие годы приспосабливали и эксплуатировали как балкон. Он не выдержал нагрузки», — пояснил глава города.

На данный момент два выпускника остаются в реанимации, врачи борются за их жизнь. Ещё один подросток прооперирован, остальные находятся в палатах.

«Ещё одного мальчика сейчас прооперировали, перевели в палату. Двоим детям сейчас будут оказывать хирургическую помощь. Остальные ребята, которые пострадали в меньшей степени, находятся в обычных палатах. Они приходят в себя, общаются с родителями, уже даже пообедали. Конечно, у всех шок, но они под постоянным присмотром», — отметил Михаил Развожаев.

Следственный комитет назначил ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую (для определения тяжести вреда здоровью) и строительно-техническую (для выявления дефектов ремонта). Проверяется вся цепочка ответственности: от проектировщиков и строителей до технадзора и администрации школы.