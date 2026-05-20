Пенсионерка из Воронежа оштрафована на 350 тысяч рублей за оправдание теракта на Рязань

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 68-летней жительнице Воронежа Елене Дядищевой, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и частью 2 статьи 205.2 (публичное оправдание терроризма) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Судом установлено, что в июле 2024 года Дядищева, испытывая неприязнь к представителям власти в статусе судьи, с целью побуждения иных лиц к экстремистской деятельности разместила в мессенджере «Телеграм» комментарий к информационному посту об осуждении режиссёра-сценариста Е. Беркович. Комментарий, доступный неопределённому кругу лиц, содержал призывы к насильственным действиям в отношении судей.

В январе 2025 года обвиняемая, являясь противником проведения специальной военной операции, разместила в том же мессенджере комментарий к посту, посвящённому атаке беспилотных летательных аппаратов на Рязанскую область. В комментарии, также доступном неопределённому кругу лиц, содержались признаки публичного оправдания террористической атаки, приведшей к нанесению ущерба предприятию.

Елена Дядищева полностью признала вину по обоим эпизодам, активно способствовала раскрытию и расследованию совершённых ею преступлений, что было учтено судом при назначении наказания.

По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний суд окончательно назначил Дядищевой штраф в размере 350 тысяч рублей. Дополнительно осуждённой запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сроком на один год.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в соответствии с действующим законодательством.