Над Рязанской областью днём 20 мая сбиты украинские БПЛА

Днём 20 мая системы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты над территорией Рязанской области. Это следует из официальной сводки Министерства обороны РФ.

Согласно данным ведомства, с 9:00 до 14:00 дежурные средства ПВО сбили 94 БПЛА самолётного типа. Аппараты были нейтрализованы над 16 регионами страны, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Нижегородскую, Новгородскую, Псковскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую области, а также Московский регион, Краснодарский и Ставропольский края, Республику Крым и акваторию Азовского моря.

Напомним, что ночью 20 мая над Рязанской областью также был сбит беспилотник. Губернатор региона Павел Малков сообщил, что обломки аппарата повредили три частных дома в Касимовском округе.