В Рязани суд обязал выплатить 1 млн рублей раненому участнику СВО

Анастасия Мериакри
Прокуратура Железнодорожного района Рязани провела проверку по обращению военнослужащего. Мужчина получил два ранения во время участия в специальной военной операции.

Мужчина имел право на единовременную выплату в размере 500 тыс. рублей за каждое ранение. Однако не смог получить средства из-за отсутствия регистрации на территории Рязанской области.

В результате вмешательства прокуратуры суд установил факт проживания мужчины в регионе и признал за ним право на региональные выплаты в размере 1 млн рублей. Все денежные средства были выплачены в полном объёме.

