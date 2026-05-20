В Рязани 21 мая ожидается переменная облачность и жара

В четверг, 21 мая, в Рязани и области будет переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Прогноз погоды дают синоптики регионального ЦГМС.

Ветер северо-восточный и восточный: ночью его скорость составит 3–8 м/с, а днём усилится до 6–11 м/с.

Температура воздуха ночью по области составит +13…+18°С, а днём в большинстве районов ожидается жара — столбики термометров поднимутся до +28…+33°С.

Жителям и гостям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности в жаркую погоду: пить больше воды, избегать длительного пребывания на солнце и использовать головные уборы.