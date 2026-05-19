Изображение сгенерировано нейросетью
Субтропический зной накрыл Россию, синоптики дали прогноз

Алексей Самохин
Москва зафиксировала температурный максимум года: +29,2° на ВДНХ в три часа дня. Аномальный зной накрыл почти всю страну — от Поволжья до Урала. Рассказываем, когда ждать грозу.

Рекордная жара пришла в Москву и Центральную Россию

Понедельник переписал температурные хроники столицы. К 15:00 опорная метеостанция на ВДНХ зафиксировала +29,2° — абсолютный максимум 2026 года, сообщают «Метеовести». Москва в очереди за рекордами не одна: высокие шансы обновить метеостатистику сегодня есть у Кирова, Перми и Чебоксар. Синоптики подчёркивают: настолько жаркой погоды в эти даты здесь не наблюдалось с далёких десятилетий прошлого века.

Жара дотянулась до неожиданных адресов. В Архангельской области люди уже лезут в воду, хотя водоёмы там ещё холодные. Челябинск с субботы уверенно держит планку выше +27°. Климатический июль заглянул на Урал раньше срока.

В Рязани сегодня, по прогнозу Гидрометцентра, до +31° с переменной облачностью, осадков не ожидается.

Почему так жарко и надолго ли это

Виновник происходящего — уральский антициклон. Мощный атмосферный блок перекрыл дорогу атлантическим циклонам вглубь Русской равнины. Их дождевые тучи вчера орошали лишь крайний север и юг региона, тогда как по периферии области высокого давления в центр России хлынул горячий воздух прямиком из Средней Азии. При малой облачности он прогревался ещё сильнее. Именно этот механизм и запустил экстремальный зной.

Контраст по стране разительный. В Причерноморье и на Кавказе в полдень будет всего +18…+23°, в Заполярье — и вовсе +8…+13°. Зато средняя полоса, Поволжье и Предуралье получат +27…+32°. Поморье в этом году тоже не отделается прохладой: там ожидается до +25°.

Когда закончится жара

Ситуация в ближайшие дни принципиально не изменится. Субтропический поток из Средней Азии продолжит разогревать Русскую равнину. Первой вздохнёт свободно Северная столица: уже со среды Петербург накроет балтийская прохлада, к пятнице-субботе там будет лишь +17…+18° с дождями — совершенно нормальная майская картина.

Москвичам придётся подождать. До четверга включительно — никаких дождей, +30…+32° и новые рекорды. Лишь на выходных к городу подберётся атмосферный фронт. Тогда возможны локальные ливни и грозы, а аномалия начнёт отступать.

В Рязани картина схожая — до +30… +31° днём, в четверг возможен небольшой дождь. В субботу синоптики обещают дожди и +28°, а в воскресенье уже +22°.

