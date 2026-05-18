Ночью 18 мая ВС РФ нанесли массированный удар по нескольким городам Украины. В Одессе горит порт, в Днепре взорвался склад фейерверков. Под атакой оказались также Винница, Хмельницкая и Ровненская области.

Атака началась около 00:40. Первым под удар попал Днепропетровск: жители услышали характерный гул беспилотников, затем последовали взрывы и повторные детонации в одном из районов города. По предварительным данным, было применено более 10 ракет «Искандер-М» и четыре ракеты типа «Искандер-К». Предполагаемые цели — военные объекты.

Среди последствий удара по Днепру оказался пожар на складе с фейерверками. Несколько часов подряд над городом были видны яркие вспышки, взрывы не прекращались. Зрелище напоминало праздничный салют — только никто не праздновал.

Одесса оказалась под атакой минимум 40 беспилотников типа «Герань». Удары фиксировались в районе порта: очевидцы сообщают о множестве взрывов, вспышках и сильном зареве. На месте вспыхнул масштабный пожар. По имеющимся данным, прилёты пришлись по военным и инфраструктурным объектам.

Несколько мощных взрывов прогремело в Винницкой области, в Староконстантинове Хмельницкой области и в Ровно.