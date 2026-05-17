Фото: ТНТ
Новости кино и ТВ

Шестой выпуск шоу «Сокровища императора» завершился уходом Слуцкого и Яровинского

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Шестая неделя в «Сокровищах императора» началась с потасовки прямо на съёмочной площадке и закончилась сенсационным вылетом одного из самых заметных участников сезона. Между этими двумя событиями уместились трактомараны на озере, китайская опера с масками, куриные лапки на завтрак и кошелёк, потерянный в самый неподходящий момент.

Шестой выпуск третьего сезона шоу «Сокровища императора» (16+) на ТНТ открылся не знакомством с новыми участниками, как обычно, а скандалом. Олег Яровинский узнал, что Артём Качер публично обвинил его и Леонида Слуцкого в нечестной игре: певец был убеждён, что организаторы негласно помогают футбольному тренеру. Леонид и Михаил Марвин пытались разрядить обстановку, однако Олег и Артём не сдержались — завязалась драка, в которой случайно досталось проходившей мимо Арине Авериной. Разнимать их пришлось остальным участникам.

Когда страсти улеглись, настало время представить новичков. В проект вошли певица Наташа Королёва и её невестка Мелисса Волынкина. Девушка сразу обозначила свою цель: выигрыш нужен ей для оплаты операции — с детства у Мелиссы аномалия верхней челюсти, которую она хочет исправить.

Первое испытание дня проверило командную слаженность: парам предстояло соорудить башню из пяти гантелей с помощью качелей-балансира и увенчать её игрушечной пандой. Раньше всех с заданием справились сёстры Аверины, следом — Виктория Дайнеко с мужем Беркели Овезовым. Леонид и Олег снова замкнули список, получив двадцать минут штрафа, но духом не пали: выбывать с проекта они пока не собирались.

На озере команды пересели на трактомараны — педальные суда, с которых нужно было расстреливать кегли теннисными мячами из специального пистолета. Перед заездом каждой паре предлагали три свитка: усложнение, упрощение или разделение. Яна и Марго Кошкины рискнули и вытащили разделение — соперникам полагалось вдвое меньше мячей. Жертвой выбрали Слуцкого, хотя сам тренер об этом ещё не подозревал: его команда добиралась к старту дольше всех — таксист завёз не туда. Сёстрам Авериным, Илье Глинникову, Виктории Дайнеко и Слуцкому с Яровинским уложиться в норматив не удалось. Зато Артём с Мишей проявили великодушие: помогли выбить несколько мишеней Екатерине Шкуро, которой попалось усложнение, а заодно поддержали Наташу Королёву.

Завершением первого дня стал театр китайской оперы, где участникам нужно было освоить технику смены маски резким рывком веревки — простую лишь на первый взгляд. Качер, Глинников и Кошкина заработали по двадцать штрафных минут. Сёстры Аверины исполнили номер безупречно и первыми устремились к финишному гонгу; Виктория с Беркели наступали им на пятки, но в итоге именно Дайнеко пришла на финиш первой.

По дороге в отель Ирина Пинчук и Екатерина Шкуро, не растерявшись, превратили поездку в метро в небольшой заработок: яркие костюмы из театра привлекли пассажиров, и девушки собрали семьсот юаней. Радость оказалась короткой — за ужином Виктория Дайнеко вручила им чёрную кошку, обязав стартовать на следующий день последними.

Второй день открылся в ресторане. Парам предстояло выбрать между тарелкой куриных лапок на время и тарелкой ферментированных бобов, которые нужно было есть теми же лапками вместо приборов. Беркели Овезов, Дарья Янина и Мелисса справились без особых затруднений. Марго Кошкина, Артём Качер, Леонид Слуцкий и Дина Аверина с заданием не совладали; Ирина Пинчук отказалась сразу.

Следующей точкой маршрута стал стадион, где команды собирали пазл вслепую: один складывал детали, второй подсказывал, не видя образца. Для многих пар это обернулось испытанием не столько ловкости, сколько терпения. Кошкины со штрафом финишировали последними и были уверены, что выбывают, — пока не выяснилось, что Олег Яровинский потерял деньги и пара попросту не смогла поймать такси до финиша. Кошкины их опередили.

Итоговый протокол дня: первой финишировала Виктория Дайнеко, за ней — сёстры Аверины, Артём с Мишей, Илья Глинников, Ирина с Екатериной, Наташа Королёва, Яна Кошкина. Леонид Слуцкий с партнёром пришёл последним и покинул проект — к нескрываемому облегчению части команды.

Предыдущая статья
В Рязанской области объявлено предупреждение о грозе с градом
Следующая статья
Мошенники крадут доступ к Госуслугам через графики отключения горячей воды 

Популярные материалы

Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.
Политика

Депутаты придумали ответ на смертельный удар ВСУ по Рязани

После удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх мирных жителей, депутаты Государственной думы высказались о природе атаки и возможных мерах реагирования. Позиции парламентариев во многом совпали: системный ответ важнее точечных акций возмездия.
Новости России

Коц разложил ночной налёт БПЛА ВСУ на Москву «по фактам, без эмоций»

Военкор Александр Коц прокомментировал ночной налёт беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье. Анализ атаки он опубликовал в своём канале, подчеркнув, что разбирает ситуацию «по фактам, без эмоций».
Погода

В Рязанскую область идёт азиатская жара, температура поднимется до +32°С

Тёплый воздух, пришедший с Аравийского полуострова, принесёт в регион сухую и жаркую погоду. Днём температура воздуха будет достигать +27…+32 °С.
Новости России

Атака беспилотников на Москву стала самой крупной более чем за год — ТАСС

За одну ночь силы ПВО сбили 81 беспилотник — это крупнейшая атака на Москву более чем за год. Всего за сутки уничтожено свыше 120 дронов. Подробности сообщил мэр города Сергей Собянин.

Темы

Общество

Мошенники крадут доступ к Госуслугам через графики отключения горячей воды 

Сенатор Артём Шейкин предупредил: мошенники маскируются под управляющие компании и через фейковые сайты с графиком отключения воды похищают доступ к Госуслугам.
Погода

В Рязанской области объявлено предупреждение о грозе с градом

Поздно вечером 17 мая жители Рязанской области могут столкнуться с резким ухудшением погоды. Синоптики прогнозируют грозу с порывистым ветром и градом.
Политика

«Царьград»: Кремль дал два сигнала и вынес один приговор

Белгородскую и Брянскую области возглавили генерал и бывший руководитель правительства ЛНР. Кремль жёстко сменил правила игры на приграничных территориях — и это касается каждого.
Политика

Россия ответит Киеву за 556 сбитых дронов, эксперт назвал сроки и цели ударов

Ночью с 16 на 17 мая российская ПВО сбила 556 беспилотников ВСУ — одна из крупнейших атак за всё время конфликта. В Подмосковье есть погибшие. Военный эксперт объяснил, чем Россия ответит в ближайшие сутки.
Новости России

Кнутов об атаке на Москву: ВСУ применили тактику времён ВОВ

ВСУ атаковали Московский регион сразу с нескольких направлений одновременно. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил: это классическая тактика «звёздных налётов», которую ещё в годы Второй мировой применяли немецкие люфтваффе.
Политика

РИА Новости: политтехнологи советуют Зеленскому срочно расстаться с женой

НАБУ и САП заканчивают расследование против Елены Зеленской. Пока антикоррупционщики выбирают, с какого дела начать, её муж уже усилил охрану семьи и ищет выход через публичный развод.
Новости России

Военный эксперт раскрыл секрет модернизации украинских БПЛА, атаковавших Москву

В результате удара беспилотников по Москве пострадали 12 человек. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, откуда летят дроны и почему их становится всё сложнее сбивать.
Новости России

Коц разложил ночной налёт БПЛА ВСУ на Москву «по фактам, без эмоций»

Военкор Александр Коц прокомментировал ночной налёт беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье. Анализ атаки он опубликовал в своём канале, подчеркнув, что разбирает ситуацию «по фактам, без эмоций».

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье