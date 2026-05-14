Стартовали съемки медицинской драмы «Центр счастья» с Глафирой Тархановой

В Санкт-Петербурге начался съемочный процесс многосерийного фильма «Центр счастья» (16+). Режиссером проекта выступил Владимир Нахабцев, а ключевые роли в картине исполнят известные российские актеры Глафира Тарханова и Кирилл Гребенщиков. Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Россия».

Сюжет разворачивается вокруг будней перинатального центра «Белые лилии». По сценарию, учреждение основала семейная пара медиков — Феликс (Кирилл Гребенщиков) и Нина (Валерия Ланская) Ковалёвы. В центре работают акушеры-гинекологи, неонатологи и репродуктологи, специализирующиеся на сложных медицинских случаях.

Драматическая линия строится на личных испытаниях главных героев. Нина Ковалёва узнает о долгожданной беременности, которая омрачается риском генетического заболевания у ребенка. В это же время в коллектив вливается репродуктолог Игорь Уманский (Александр Константинов), а на посту главы комитета по здравоохранению появляется Станислав Ларионов (Юрий Батурин), имеющий личные счеты с основателями центра.

Режиссер Владимир Нахабцев подчеркнул, что проект затронет важные социальные аспекты материнства.

«Наш сериал — про врачей, которые самоотверженно помогают маленьким людям появиться на свет. В сюжете задействовано около 30 различных историй: смешных, трогательных и трагичных. Это судьбы мужчин и женщин, которые по-разному относятся к ожиданию ребенка», — сообщил режиссер.

Производство картины идёт в Москве и Санкт-Петербурге. В Северной столице для съемок подготовили специальные декорации, оснащенные реальным медицинским оборудованием и аппаратами УЗИ. Также в кадр попадут знаковые локации: Невский проспект, набережная канала Грибоедова и разводные мосты.

Премьера «Центра счастья» состоится на медиаплатформе «СМОТРИМ», после чего многосерийную драму покажут в эфире телеканала «Россия».