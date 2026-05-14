Фото: телеканал "Россия"
Новости кино и ТВ

Стартовали съемки медицинской драмы «Центр счастья» с Глафирой Тархановой

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Санкт-Петербурге начался съемочный процесс многосерийного фильма «Центр счастья» (16+). Режиссером проекта выступил Владимир Нахабцев, а ключевые роли в картине исполнят известные российские актеры Глафира Тарханова и Кирилл Гребенщиков. Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Россия». 

Сюжет разворачивается вокруг будней перинатального центра «Белые лилии». По сценарию, учреждение основала семейная пара медиков — Феликс (Кирилл Гребенщиков) и Нина (Валерия Ланская) Ковалёвы. В центре работают акушеры-гинекологи, неонатологи и репродуктологи, специализирующиеся на сложных медицинских случаях.

Драматическая линия строится на личных испытаниях главных героев. Нина Ковалёва узнает о долгожданной беременности, которая омрачается риском генетического заболевания у ребенка. В это же время в коллектив вливается репродуктолог Игорь Уманский (Александр Константинов), а на посту главы комитета по здравоохранению появляется Станислав Ларионов (Юрий Батурин), имеющий личные счеты с основателями центра.

Режиссер Владимир Нахабцев подчеркнул, что проект затронет важные социальные аспекты материнства.

«Наш сериал — про врачей, которые самоотверженно помогают маленьким людям появиться на свет. В сюжете задействовано около 30 различных историй: смешных, трогательных и трагичных. Это судьбы мужчин и женщин, которые по-разному относятся к ожиданию ребенка», — сообщил режиссер.

Производство картины идёт в Москве и Санкт-Петербурге. В Северной столице для съемок подготовили специальные декорации, оснащенные реальным медицинским оборудованием и аппаратами УЗИ. Также в кадр попадут знаковые локации: Невский проспект, набережная канала Грибоедова и разводные мосты.

Премьера «Центра счастья» состоится на медиаплатформе «СМОТРИМ», после чего многосерийную драму покажут в эфире телеканала «Россия».

Популярные материалы

Новости России

Ведущую программы «ДНК» Анну Казючиц спасли от передозировки успокоительными в Москве

Анна Казючиц выпила целую пачку седативных препаратов, после чего почувствовала сильную слабость. В её квартиру на Малой Грузинской улице была вызвана скорая помощь.
Новости России

Политолог назвал истинную причину отставки Гладкова

Уход Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белогородский области связан...
Новости России

Журналист Молчанов попал под обстрел незадолго до смерти

Телеведущий, автор передачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов...
Новости кино и ТВ

Скончался журналист и телеведущий «До и после полуночи» Владимир Молчанов

Владимир Молчанов, известный журналист, телеведущий и автор культовой программы «До и после полуночи», ушёл из жизни на 76-м году. Причиной стала длительная болезнь, с которой он боролся до последних дней.
Политика

Подпольщик Лебедев: Россия явно готовится к длительной исторической фазе конфликта

Ранее Россия делала ставку на разовые удары по энергетике или военным объектам, но теперь её цель — системное разрушение устойчивости Украины. Эксперт говорит о переходе к войне на истощение, где ключевыми становятся логистика, аэродромы и скрытые каналы снабжения.

Темы

Происшествия

Путешественник Саша Конь погиб при атаке дрона ВСУ в Брянской области

В Брянской области в результате прицельной атаки украинского беспилотника погиб путешественник Александр, более известный под прозвищем Саша Конь. Об этом пишет Mash.
Погода

Рязанцев ожидают майские грозы с ветром

Ночью столбики термометров покажут от +9 до +14 градусов. Днем воздух прогреется до комфортных +20…+25 градусов. Однако общую картину могут испортить капризы ветра.
Политика

ВС РФ сорвали кровавые планы Киева, собиравшегося ударить по Москве после перемирия

По предварительным данным, в операции задействовали более 1200 беспилотников и свыше 60 ракет различных типов, включая гиперзвуковые комплексы «Кинжал».
Происшествия

Полицейские обвиняют рязанку в распространении порнографии за фото в соцсети

Следователем ОМВД РФ «Спасский» в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием сети Интернет). Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о заведомо ложном доносе о совершенном преступлении.
Политика

Володин объяснил условия возвращения уехавших артистов в Россию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал возможность возвращения в страну граждан, покинувших её после начала СВО. Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что супруга актера Дмитрия Назарова Ольга Васильева направила в нижнюю палату парламента письмо с просьбой о «помиловании» их семьи.
Новости кино и ТВ

Даниэль Вегас и Маргарита Дьяченкова стали участниками второго сезона реалити-шоу ТНТ «Большой куш» 

По правилам игры, в начале проекта каждая пара получает по чемодану, но только в одном из них спрятаны 10 миллионов, десять других пусты, а один таит чёрную метку — билет на вылет. Задача пар — выбрать правильный чемодан и остаться на проекте!
Происшествия

Виновника смертельного ДТП с маршруткой под Рязанью приговорили к принудительным работам 

Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, которое привело к гибели человека и массовым травмам. Речь идет о столкновении грузовика и пассажирского транспорта на трассе М-5 «Урал».
Власть и политика

Губернатор Малков: Планируем развивать площадки адаптивного спорта по всей рязанской области

Участники программы «ГЕРОИ62» рассказали губернатору о том, что совместно с министерством физической культуры и спорта региона проанализирована инфраструктура действующих спорткомплексов в муниципалитетах, в том числе их доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье