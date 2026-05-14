На ТНТ выходит новый сезон шоу «Кто куда» с Лео Канделаки и Анжеликой Стубайло 

23 мая в 11:30 на ТНТ стартует второй сезон трэвел-игры «Кто куда» (16+), в котором Лео Канделаки и Анжелика Стубайло снова поймают уникальный вайб российских городов и покажут зрителям, как можно отдохнуть в России. Производством проекта занимается GEN Production, сообщает пресс-служба телеканала.

Правила проекта просты: на один день ведущие отправляются в разные точки страны, чтобы с помощью специально подготовленных друг для друга заданий ближе познакомиться с городами и буквально погрузиться в их колорит. Кто пройдет испытания быстрее, получает право переночевать в роскошном отеле. Проигравшего ждёт ночь в обычном дешёвом хостеле.

Во втором сезоне Лео и Анжелика побывают в 24 городах: Ростове-на-Дону, Астрахани, Краснодаре, Элисте, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске, Владикавказе, Нальчике, Грозном, Ставрополе, Кисловодске, Пятигорске, Набережных Челнах, Кирове, Железнодорожном, Ижевске, Уфе, Челябинске, Перми, Магнитогорске и Сочи.

В каждом городе ведущие будут выполнять еще более смелые и сложные задания друг друга. Как и прежде, их креативу нет предела, поэтому зрители увидят настоящее посвящение в казаки, буддийские храмы и бескрайние степи, шедевры зодчества, плавильные мастерские, красивые набережные, много сочных и спелых арбузов, и, конечно, весёлые прогулки по улицам российских городов.

Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ: «Первый сезон трэвел-игры “Кто куда” получил отличный отклик у зрителей, поэтому нам захотелось продолжить это путешествие и отправить Лео Канделаки с Анжеликой Стубайло в новый тур по городам России. Во втором сезоне проект стал ещё масштабнее, динамичнее и разнообразнее. Поэтому зрителей ждут новые маршруты, яркие испытания и ещё больше приключений. Лео и Анжелика с большим азартом включались в каждую историю, постоянно удивляли друг друга, так что, думаю, новый сезон точно подарит зрителям много эмоций и позволит по-новому посмотреть на знакомые города».

Лео Канделаки, ведущий шоу «Кто куда»: «Если первый сезон был своего рода разведкой, где мы иногда оглядывались по сторонам, то второй — это уже настоящее «поехали!». Мы врываемся в него уверенно и с пониманием, что хотим показать страну во всей её многогранности. Урал, Калининград — это не просто точки на карте, это города с характером. И при этом мы всё ещё в пути: сезон сейчас в разгаре, впереди новые города и испытания, о которых я пока не могу говорить. Но точно скажу — дальше будет только мощнее, и многое из того, что мы готовим, может по-настоящему удивить зрителя».

Анжелика Стубайло, ведущая шоу «Кто куда»: «За время съёмок второго сезона я в очередной раз убедилась, насколько необъятна и красива наша страна! Благодаря “Кто куда” мы с Лео и зрители открываем невероятные места, о которых порой не знают даже местные жители. Каждая серия — это путеводитель по местам, где можно провести время со своими близкими.

Во втором сезоне мы стали смелее, а задания — ещё интереснее и неожиданнее. Чего только стоит испытание от Лео — побрить овцу: мне было эмоционально очень тяжело, я просто не могла на это смотреть. Хоть я и понимала, что эта процедура для овец полезная и им становится легче, сам процесс все равно меня пугал. Команда даже подготовила «план Б» с игрушечными овцами на случай, если я не смогу брить настоящую. Кстати, когда в эфир выйдут первые серии, мы всё ещё будем в процессе съёмок, так что у зрителей будет шанс встретить нас где-нибудь в пути и вдохновиться на собственные путешествия!».