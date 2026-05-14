Рязанцев  предупредили о новых методах работы украинских ЦИПСО

Опергруппа Рязанской области выпустила памятку по информационной безопасности. Специалисты ведомства зафиксировали рост активности украинских центров информационно-психологических операций (ЦИПСО). Провокаторы используют социальные сети, чтобы вызвать панику и дискредитировать органы власти.

Методы воздействия становятся более точными и изощренными. Авторы фейков делают ставку на острые социальные темы, которые гарантированно вызывают у людей сильные эмоции. Таким образом провокаторы создают общественный резонанс и тиражируют недостоверные данные.

Распознать манипуляцию в потоке новостей сложно, но эксперты выделили главные признаки вброса. Чаще всего это избыточная эмоциональность текста и отсутствие ссылок на официальные документы.

Жителей региона призывают сохранять спокойствие и не распространять сомнительные сообщения. Чтобы не стать жертвой манипуляций, необходимо проверять любые сведения на официальных ресурсах ведомств и в государственных СМИ.