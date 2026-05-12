В Рязанском районе прокуратура добилась ликвидации свалки на кладбище

Прокуратура Рязанского района провела проверку по обращению местного жителя, который сообщил о загрязнении кладбища в селе Болошнево. На этом кладбище похоронен его родственник — участник Великой Отечественной войны.

В ходе проверки подтвердились факты, изложенные в обращении. На общественном кладбище действительно обнаружены отходы производства и потребления, которые скапливались стихийно, образуя несанкционированную свалку.

В ответ на выявленные нарушения прокуратура района внесла представление главе муниципального образования — Рязанский муниципальный округ. В результате были приняты оперативные меры по ликвидации несанкционированной свалки. Также запланированы дополнительные работы по благоустройству кладбища.