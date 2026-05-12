В Клепиковском районе мошенники обманули школьника и похитили деньги у его матери

В отдел МВД России «Клепиковский» обратилась 50-летняя местная жительница, ставшая жертвой интернет-мошенников. С её банковской карты были списаны 27 тысяч рублей.

Выяснилось, что накануне её несовершеннолетний сын получил в мессенджере сообщение о выигрыше 20 тысяч рублей. Ранее он не участвовал ни в каких лотереях, однако поверил сообщению.

Неизвестный, выдававший себя за организатора розыгрыша, запросил у ребёнка персональные данные. Узнав, что тот несовершеннолетний, мошенник убедил его написать реквизиты банковской карты матери и код подтверждения, пришедший на телефон.

После того как женщина обнаружила списание средств, она сразу обратилась в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и поиск лиц, причастных к мошенничеству.