Фото: https://vk.com/skopinskiiraion
Общество

Владислав Третьяк передал юным скопинским спортсменам открытки с автографом

Анастасия Мериакри
В Скопине в малом зале ДК им. Ленина собрались юные спортсмены, чтобы поговорить о спорте, больших победах и, конечно, о будущем хоккея в родном городе.

Гвоздём программы стал сюрприз от легендарного вратаря и президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Хотя сам прославленный спортсмен не смог присутствовать лично, он передал скопинцам особенный подарок.

Курирующий Скопинский округ заместитель председателя правительства Рустам Халиков вручил ребятам открытки с личной подписью Третьяка. Для юных хоккеистов это не просто автограф, а настоящий талисман.

В неформальной обстановке Рустам Халиков пообщался со спортсменами, к диалогу также присоединились замминистра спорта области Игорь Мишин и помощник тренеров ХК «Рязань-ВДВ» Александр Нагайцев.

Ребята задавали вопросы гостям, слушали захватывающие истории из спортивной жизни и вместе обсуждали, как сделать хоккей в Скопине ещё сильнее.

