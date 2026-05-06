Владислав Третьяк передал юным скопинским спортсменам открытки с автографом

В Скопине в малом зале ДК им. Ленина собрались юные спортсмены, чтобы поговорить о спорте, больших победах и, конечно, о будущем хоккея в родном городе.
Гвоздём программы стал сюрприз от легендарного вратаря и президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Хотя сам прославленный спортсмен не смог присутствовать лично, он передал скопинцам особенный подарок.
Курирующий Скопинский округ заместитель председателя правительства Рустам Халиков вручил ребятам открытки с личной подписью Третьяка. Для юных хоккеистов это не просто автограф, а настоящий талисман.
В неформальной обстановке Рустам Халиков пообщался со спортсменами, к диалогу также присоединились замминистра спорта области Игорь Мишин и помощник тренеров ХК «Рязань-ВДВ» Александр Нагайцев.
Ребята задавали вопросы гостям, слушали захватывающие истории из спортивной жизни и вместе обсуждали, как сделать хоккей в Скопине ещё сильнее.