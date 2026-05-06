Чемпионат Рязанской области по автокроссу «День Победы» отменён

В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые испортили состояние трассы, организаторы приняли решение об отмене открытого Чемпионата Рязанской области по автокроссу «День Победы».
Соревнования, запланированные на 10 и 11 мая на трассе «Семёновская», не состоятся. Из-за погодных условий состояние покрытия трассы не соответствует требованиям безопасности и не позволяет провести заезды на должном уровне.
В чемпионате должны были соревноваться спортсмены в следующих зачётах:
- Легковые автомобили: Супер 1600, Д2-Н и Д2-Классика (переднеприводные и заднеприводные автомобили отечественного производства).
- Полноприводные автомобили: Т1-2500 (УАЗ и Нива).
- Грузовые автомобили: Т4-1 (ГАЗ-51/52, Газель) и Т4-3 (ГАЗ-53, ЗиЛ-130).
Организаторы приносят извинения спортсменам и болельщикам за доставленные неудобства. Новые даты проведения соревнований будут объявлены дополнительно.
