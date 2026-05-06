Чемпионат Рязанской области по автокроссу «День Победы» отменён

В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые испортили состояние трассы, организаторы приняли решение об отмене открытого Чемпионата Рязанской области по автокроссу «День Победы».

Соревнования, запланированные на 10 и 11 мая на трассе «Семёновская», не состоятся. Из-за погодных условий состояние покрытия трассы не соответствует требованиям безопасности и не позволяет провести заезды на должном уровне.

Продолжение после рекламы

В чемпионате должны были соревноваться спортсмены в следующих зачётах:

Легковые автомобили: Супер 1600, Д2-Н и Д2-Классика (переднеприводные и заднеприводные автомобили отечественного производства).

Супер 1600, Д2-Н и Д2-Классика (переднеприводные и заднеприводные автомобили отечественного производства). Полноприводные автомобили: Т1-2500 (УАЗ и Нива).

Т1-2500 (УАЗ и Нива). Грузовые автомобили: Т4-1 (ГАЗ-51/52, Газель) и Т4-3 (ГАЗ-53, ЗиЛ-130).

Организаторы приносят извинения спортсменам и болельщикам за доставленные неудобства. Новые даты проведения соревнований будут объявлены дополнительно.

Возрастное ограничение 6+.