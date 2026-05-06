Канарские острова отказались принять лайнер со вспышкой хантавируса

Глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо заявил, что не позволит круизному лайнеру MV Hondius со вспышкой хантавируса на борту пришвартоваться в местном порту, несмотря на решение Министерства здравоохранения Испании. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на Sky News.

«Я не могу позволить ему попасть на Канарские острова», — подчеркнул Клавихо.

По его словам, для направления судна именно на Канары недостаточно оснований, а имеющейся информации о безопасности недостаточно, чтобы гарантировать защиту местных жителей. Клавихо запросил срочную встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом для обсуждения ситуации.

Продолжение после рекламы

Ранее принять пассажиров судна отказались власти Кабо-Верде, куда лайнер направлялся изначально. После этого Всемирная организация здравоохранения обратилась к Испании с просьбой принять MV Hondius, так как Канарские острова являются ближайшим местом с необходимой медицинской инфраструктурой. Минздрав Испании согласился, и судно должно было прибыть на острова в течение 3–4 дней.

Власти Швейцарии сообщили о первом случае заражения хантавирусом: заболевший был пассажиром MV Hondius и вернулся из ЮАР. В самой ЮАР у двух сошедших с судна пассажиров был выявлен штамм «вирус Андес», который, в отличие от других видов хантавируса, передаётся от человека к человеку.

В ВОЗ сообщили, что трёх заражённых пассажиров уже эвакуировали для лечения в Нидерланды.

Хантавирус вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом или хантавирусный кардиопульмональный синдром. Вакцины от вируса не существует, а заражение чаще всего происходит от грызунов.