В Рязани из-за повреждения кабеля без света остались жители 7 улиц

6 мая в 16:00 в Рязани произошло отключение электроэнергии. Причиной стало механическое повреждение кабельной линии.
В зону отключения попали дома на центральных улицах города:
- Горького,
- Радищева,
- Свободы,
- Маяковского,
- Фрунзе,
- Есенина,
- Введенская.
На место происшествия выехала ремонтная бригада. В настоящее время специалисты проводят работы по локализации повреждённого участка сети. Ожидается, что в ближайшее время электроснабжение будет полностью восстановлено.
По вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться по телефону: 55-01-12.