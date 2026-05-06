В Рязани из-за повреждения кабеля без света остались жители 7 улиц

6 мая в 16:00 в Рязани произошло отключение электроэнергии. Причиной стало механическое повреждение кабельной линии.

В зону отключения попали дома на центральных улицах города:

  • Горького,
  • Радищева,
  • Свободы,
  • Маяковского,
  • Фрунзе,
  • Есенина,
  • Введенская.

На место происшествия выехала ремонтная бригада. В настоящее время специалисты проводят работы по локализации повреждённого участка сети. Ожидается, что в ближайшее время электроснабжение будет полностью восстановлено.

По вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться по телефону: 55-01-12.

