 Умер доцент РГАТУ Дмитрий Чурилов, ему было 38 лет

Доцент Рязанского агротехнологического университета Дмитрий Чурилов умер 1 мая на 39-м году жизни. О смерти сообщили в официальной группе вуза ВКонтакте.

Дмитрий Чурилов более десяти лет преподавал в РГАТУ. Начинал ассистентом, затем стал доцентом кафедры технологии металлов и ремонта машин.

Кандидат технических наук занимался исследованиями в области нанотехнологий и наноматериалов. Как уточнили в университете, он разрабатывал микроудобрения и стимуляторы роста, а также методы восстановления и упрочнения деталей сельхозтехники с применением металлических нанопорошков.

Коллеги вспоминают его как внимательного преподавателя и отзывчивого человека. В вузе выразили соболезнования родным и близким.

Прощание с Дмитрием Чуриловым пройдет 3 мая. В 11:00 — у дома в городе Рыбное на улице Дзержинского, 107. В 12:00 — в церкви Николая Чудотворца на Базарной, 27Б.