ЦПКиО Рязани открыл парковый сезон 1 мая концертом и ярмаркой 

1 мая в Центральном парке культуры и отдыха Рязани дали старт новому парковому сезону. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Площадь перед Зелёным театром превратилась в концертную площадку: МБУК «Арт-центр» собрал артистов и зрителей на большой праздничный вечер. На сцене выступили «Балалайка-62», Лидия Петрова, Ксения Шубина и Екатерина Анисимова. Музыка звучала разная — от поп-хитов до народных песен, и парк быстро наполнился весенним настроением.

Параллельно с концертом на аллее развернулась ярмарка крафт-мастеров. Рязанцы рассматривали авторские изделия, общались с мастерами и уносили с собой небольшие сувениры. Вещи — штучные, сделанные вручную, с местным колоритом.

Парк меняется не только в праздничные дни. Сейчас здесь формируют новое детское пространство площадью 1 800 квадратных метров. Проект рассчитан на разные возраста: появятся зоны для игр с водой и песком, горки, тематические конструкции и большие качели с несколькими типами сидений. Все элементы выполнят из экологичных материалов и оформят в стилистике животного мира.

Изменения затронут и остальную территорию. Рядом откроют фуд-корты, организуют прокат велосипедов, установят новые туалеты. Площадку для выгула собак приведут в порядок.

Отдельный блок — благоустройство. В парке появятся дополнительные скамейки, светодиодные фонари и декоративная подсветка деревьев. Территорию озеленят. ЦПКиО постепенно превращают в удобное место для отдыха — и планы на сезон уже заданы.