ТРЦ «Марко Молл» раскрыл афишу мероприятий в мае

В мае настроение всегда особенное: в воздухе уже витает предвкушение солнечного лета, а календарь напоминает о важных событиях. День Победы, завершение учебного года и первые яркие фестивали — все это создает атмосферу последнего весеннего месяца. 

«Ощутить всю полноту майских событий можно, посетив семейные  мероприятия в «Марко Молл», — говорится в сообщении пресс-службы рязанского торгово-развлекательного центре. 

Откроет афишу майских событий в «Марко Молл»  «Шоу цирковых чудес» — 2 мая, с 14:30 до 16:00, пространство напротив магазина Zarina. 0+. Вход — свободный.

Это сказочное путешествие в город Смехоград, где вместе с цирковыми артистами юным путешественникам предстоит важная миссия: узнать тайну волшебного чемодана. В путешествии гости встретят гигантских ходулистов и радужных снежинок, ростового жирафа, морского котика и еще много необычных и волшебных персонажей. Завершится путешествие воздушной бумажной дискотекой.

День Победы — 9 мая в 14:00, праздничная программа пройдет на фудкорте «Марко Молл». 0+. Вход — свободный.

В этот памятный для каждого день в «Марко Молл» особая атмосфера единства, памяти и благодарности — мы вспоминаем подвиг наших предков, чтим их мужество и отдаём дань уважения тем, кто сражался за Родину.

14:00 — полевая кухня с традиционной солдатской кашей;
14:05 — спектакль «Глоток воды» — трогательный рассказ о героизме тех, кто отстоял мир, о том, почему это праздничный день называют праздником со слезами на глазах;
14:35 — начало акции «Георгиевская лента»;
14:50 — общая фотография гостей праздника в тематической фотозоне;
15:00 — выступление ансамбля «Рязаночка» с песнями военных лет, которые поднимали боевой дух бойцам Красной армии.

Для маленьких гостей будет работать творческая площадка, где каждый сможет создать символы памяти — журавлей и памятную ленту. А авторы лучших детских рисунков тематического конкурса, проходящего в группе «Марко Молл» в социальной сети «ВКонтакте», получат памятные призы от ТРЦ.

16 мая в 14:30 — «Леди Баг и Супер Кот», пространство напротив магазина Zarina. 0+. Вход — свободный.

Спасать город от злого Бражника юные гости «Марко Молл» будут в компании Леди Баг и Супер Кота. Отважным спасателям предстоит выполнить сложные, но увлекательное задание превратить злодея в волшебную бабочку, исполняющую желания, поработать на творческом занятии и от души повеселиться на ярком лента‑шоу.

Выпускной в «Марко Молл» — 23 мая в 14:00, фудкорт. 0+. Вход — свободный.

В этот день «Марко Молл» приглашает всех школьников завершить учебный год на праздничной ноте. В афише ТРЦ много хорошей музыки для настроения от музыкальных коллективов Рязани, выступления юных танцоров и вокалистов, поздравление отличников, сладкая вата и подарок каждому — стильный и уже по‑летнему актуальный аквагрим. Каждый участник сможет стать звездой праздника, выйти на сцену и показать зрителям свой творческий номер. Нужно только заранее подать заявку на выступление в группе «Марко Молл» в ВК.

Фестиваль автозвука и тюнинга — 23 мая в 10:00, парковка со стороны Московского шоссе. 0+. Вход — свободный.

В этот субботний день в «Марко Молл» можно услышать, как звучит самый громкий авто города. Участники такого необычного «вокального» конкурса для автомобилей в честном поединке продемонстрируют возможности своих звуковых систем. Участвовать в фестивале могут все желающие автомобилисты. Подробности мероприятия — в группе ВК: https://vk.com/top_battle_fest

«Музыкальное лото» — 30 мая в 14:30, пространство напротив магазина Zarina. 0+. Вход — свободный.

Встречать начало летних каникул в «Марко Молл» будут под музыкальные хиты, название которых гостям нужно будет угадать, а правильный ответ отметить на специальных карточках. Знатоки получат призы от «Марко Молл», а гости смогут от души потанцевать и весело под музыку встретить долгожданное лето.

А ещё в майской афише «Марко Молл» новая экспозиция — «Интерактивная выставка динозавров», которая будет работать в ТРЦ со 2  до 31 мая. Помещение у входа № 1. 0+.

«Ожившие» экспонаты двигаются и издают реалистичные звуки. Став гостем выставки, можно не только увидеть доисторических представителей мира рептилий в натуральную величину, но и узнать массу интересного о доисторических обитателях нашей планеты. Вход платный.

