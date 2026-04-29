«Мармакс» представил наполнение соседского центра в жилом квартале на Забайкальской

Алексей Самохин
Жилой квартал «Мармакс на Забайкальской» в Рязани делает шаг к формированию добрососедской атмосферы в проекте. Девелопер анонсировал наполнение соседского центра комплекса — пространства, созданного для укрепления связей между резидентами и повышения качества повседневной жизни.  

В основе проекта — философия, что все необходимое для работы, отдыха и общения должно быть в шаговой доступности. Соседский центр станет ключевым элементом среды жилого квартала: чтобы попасть в него, достаточно спуститься на первый этаж. Такой подход экономит время жителей и помогает выстраивать теплые, доверительные отношения между соседями.

Соседский центр в жилом квартале «Мармакс на Забайкальской» включит фитнес‑зал с настольным теннисом — пространство для тех, кто ценит активный образ жизни. Резидентам будет проще включить спорт в ежедневный ритм спорт: утренняя тренировка или партия в теннис после работы не потребуют требуют долгих сборов и поездок по городу.

Специально оборудованное пространство для подростков — тинейджерская игровая, где можно общаться и проводить время с друзьями.  Родители могут быть спокойны: зона безопасна и интересна для подростков, что позволяет им развиваться в комфортной среде.

Коворкинг соседского центра — комфортная зона для работы и встреч резидентов с естественным освещением, удобными рабочими местами и стабильным Wi‑Fi. Здесь можно будет продуктивно трудиться или сменить обстановку, не покидая пределов жилого квартала.

«Забота о жителях — это не абстрактный лозунг, а конкретные решения, которые делают каждый день лучше. Соседский центр — яркий пример такого подхода. Он экономит время за счет доступности всех сервисов, объединяет жителей, создавая точки соприкосновения для общения и добавляет удобства в повседневную жизнь, предлагая продуманные функциональные зоны.
В наших проектах мы формируем сообщества, где люди чувствуют себя частью чего‑то большего, — отмечает директор по маркетингу и PR девелоперской компании «Мармакс» Константин Денисов. — Соседский центр в квартале на Забайкальской — это шаг к культуре добрососедства, где комфорт и общение идут рука об руку».

Перед смертью телеведущий Алексей Пиманов оставил пророчество о будущем России

Что предсказал Пиманов перед смертью? Он говорил о силе России, о своей науке и авиации, о простых парнях, которые станут новой элитой.
Суд изъял у бывшего депутата Госдумы Исаева 18 млрд рублей в пользу государства

Ленинский районный суд рассмотрел иск к бывшему депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву, его родственникам и связанным с ними лицам. Требования удовлетворили.
Метеоролог допустил переход из зимы в лето совсем скоро

Снег, ветер и холод скоро закончатся. Названы дни, когда Центральная Россия вернётся к климатической норме.
Жириновский называл «место и время» ядерных ударов

22 года назад политик назвал две точки, где грянут ядерные взрывы. Сегодня одна из них на грани войны, в другой — вовсю разворачиваются боевые действия.
Минтранс Рязанской области рассказал о ремонте дорог в Касимовском округе 

Минтранс Рязанской области в комментариях канала губернатора Павла Малкова ответил на жалобу жителя по поводу состояния некоторых участков дорог в Касимовском округе. 

ТРЦ «Марко Молл» раскрыл афишу мероприятий в мае

В мае настроение всегда особенное: в воздухе уже витает предвкушение солнечного лета, а календарь напоминает о важных событиях. День Победы, завершение учебного года и первые яркие фестивали — все это создает атмосферу последнего весеннего месяца. 
Коммерческий транспорт в Рязани переводят на регулируемый тариф

По словам мэра, такое решение должно помочь наладить работу общественного транспорта, на который регулярно жалуются жители города. Решение было принято в прошлом году, на данный момент на такую схему переведены уже три маршрута. 
Опубликован трейлер семейной комедии «Дедмобиль» с Юрием Стояновым и Сергеем Буруновым

Развозя пассажиров и попадая в нелепые ситуации, человек и автомобиль ссорятся, мирятся, снова ссорятся, но в итоге помогают друг другу. Старый шофёр, всю жизнь полагавшийся на интуицию и опыт, вынужден мириться с равнодушным алгоритмом, а искусственный интеллект впервые сталкивается с тем, что не поддаётся расчёту, — с человеческим характером.
Стартовали съемки второго сезона сериала «Однажды в Залесье» с Марией Куликовой

По сюжету майор Василиса Журавлёва решает уйти из полиции и сосредоточиться на семье. Она вместе с Захаром и детьми переезжает в новый дом и строит планы на спокойную жизнь. Но всё рушится после неожиданного визита старого знакомого.
Шестерых мигрантов отправили на родину из Рязани за свой счёт

Сотрудники полиции провели процедуры депортации и выдворения за пределы России 6 мигрантов, которые находились в Центре временного содержания иностранных граждан в Рязани. 
На НТВ стартовали съёмки шоу «Импровизаторы» с Шастуном, Поповым, Позовым и Матвиенко

В каждом выпуске импровизаторов будет ждать новый звёздный гость, который приготовит для них неожиданные задания. Герои не подозревают, что именно придётся играть, ведь в этом проекте совсем нет сценария и времени на подготовку, а значит, шоу получится таким, каким его видит приглашённая звезда.
SHOT: 11-летнюю школьницу на Кубани убил педагог-психолог, работавший с детьми

Человек, который несколько лет водил детей на молебны и театральные представления, задушил ребёнка в машине и выбросил тело у водоёма. 31-летний Александр признался на допросе.
В Рязани уберут часть лавок с улицы Почтовой 

Власти Рязани приняли решение убрать часть лавок с улицы Почтовой. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Ясинский, отвечая на вопросы после своего отчёта. 

