Коммерческий транспорт в Рязани переводят на регулируемый тариф

В Рязани коммерческий транспорт переводят на регулируемый тариф. Об этом сообщил во время отчёта глава администрации города Борис Ясинский.

По словам мэра, такое решение должно помочь наладить работу общественного транспорта, на который регулярно жалуются жители города. Решение было принято в прошлом году, на данный момент на такую схему переведены уже три маршрута.

Ежедневно МУП «УРТ» выпускает на линии 133 автобуса, 76 троллейбусов, 20 коммерческих перевозчиков работают по 27 маршрутам города.

В 2025 году при правительства области было закуплено 20 новых троллейбусов с автономным ходом. «УРТ» закупило 20 новых автобусов среднего класса, заработал новый троллейбусный маршрут от площади Мичурина до поселка Семчино.