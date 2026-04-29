Эксперт рассказал, откуда украинские дроны атаковали Пермский край

Никита Рязанцев
ВСУ с высокой долей вероятности запустили дроны, атаковавшие Пермский край, из Сумской и Харьковской областей, заявил «АиФ» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

В среду губернатор Дмитрий Махонин рассказал, что под удар БПЛА попала одна из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе, начался пожар, его тушат. С предприятия эвакуировали работников.

Дандыкин считает, что противник запустил беспилотники самолетного типа — такие, как «Лютый». При этом он мог использовать искусственный интеллект.

«Запуск производится где-то около девяти часов вечера, пока еще темно. Беспилотники летит примерно со скоростью 200 километров в час всю ночь и под утро прибывают к цели», — пояснил эксперт.

Он добавил, что средствами ПВО прикрыть все от дронов невозможно.

