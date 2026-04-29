Опубликован трейлер семейной комедии «Дедмобиль» с Юрием Стояновым и Сергеем Буруновым

Авторы представили трейлер и постер семейной комедии «Дедмобиль» (6+), в которой шофер Валера неожиданно становится «водителем» для сбежавшего из лаборатории умного такси.

В главной роли — Юрий Стоянов, голосом машины стал Сергей Бурунов, за режиссерским рулем — Владимир Котт («Непослушник»), продюсерами выступили Георгий Малков и Ясмина Бен Аммар, создатели летнего блокбастера «На деревню дедушке». Фильм создан кинокомпанией «Кинотека» при участии телеканала «Россия», ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм», при поддержке Фонда кино. На пассажирских сиденьях — актеры Олеся Иванченко, Полина Денисова, Татьяна Орлова, Евгений Егоров, Дмитрий Колчин, Ольга Тумайкина и другие.

Развозя пассажиров и попадая в нелепые ситуации, человек и автомобиль ссорятся, мирятся, снова ссорятся, но в итоге помогают друг другу. Старый шофёр, всю жизнь полагавшийся на интуицию и опыт, вынужден мириться с равнодушным алгоритмом, а искусственный интеллект впервые сталкивается с тем, что не поддаётся расчёту, — с человеческим характером. Разные цели, но общий путь постепенно их сближает, и каждый становится для другого учителем, а в конце — и другом.

Юрий Стоянов, народный артист России: «“Дедмобиль“ — это актуальный разговор о нашем времени в комедийной оправе. Инновационные технологии преследуют нас везде, но единственное, на что они пока не способны, — это дарить тепло. Мой герой Валера оказывается заложником прогресса, но в конечном счете именно его человечность делает его сильнее любой машины».

Георгий Малков, продюсер: «Новые технологии постоянно сопровождают нас на жизненном пути — они подсказывают, куда ехать, советуют, что смотреть, напоминают, когда пить воду. Но если человеку нужны поддержка, правильные слова или просто кто-то рядом — алгоритм проигрывает. Мы сняли кино, которое стремится напомнить: прогресс делает жизнь человека проще, но только чувства дают ей смысл».

Фильм выпустит в прокат 26 ноября Каро Премьер.